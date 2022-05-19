США нададуть Україні термінову продовольчу допомогу на $215 млн
У Вашингтоні припускають, що ця допомога не буде останньою
Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Сполучені Штати нададуть Україні додатково $215 млн у вигляді нової надзвичайної продовольчої допомоги. Про це пише CNN.
У Вашингтоні припускають, що ця допомога не буде останньою.
«Сьогодні з огляду на невідкладність кризи ми оголошуємо про надання Україні ще $215 млн у вигляді нової надзвичайної продовольчої допомоги, і ми зробимо набагато більше. Ми очікуємо, що наш Конгрес дуже скоро схвалить додаткове фінансування у розмірі близько $5,5 млрд на гуманітарну допомогу та продовольчу безпеку», — заявив глава американського Держдепу.
За даними видання, Блінкен також сказав, що США виділять $500 млн на збільшення виробництва в США добрив. Це відбувається через збільшення попиту на добрива у країнах, які традиційно отримували їх з Росії (РФ є найбільшим у світі експортером добрив).
Також ЄС готує нову допомогу Україні на 9 мільярдів євро.