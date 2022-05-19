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    Економіка та фінанси

    США нададуть Україні термінову продовольчу допомогу на $215 млн

    США нададуть Україні $215 млн продовольчої допомоги - США нададуть Україні термінову продовольчу допомогу на $215 млн
    США нададуть Україні $215 млн продовольчої допомоги
    фото з відкритих джерел

    У Вашингтоні припускають, що ця допомога не буде останньою

    Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Сполучені Штати нададуть Україні додатково $215 млн у вигляді нової надзвичайної продовольчої допомоги. Про це пише CNN.

    У Вашингтоні припускають, що ця допомога не буде останньою.

    «Сьогодні з огляду на невідкладність кризи ми оголошуємо про надання Україні ще $215 млн у вигляді нової надзвичайної продовольчої допомоги, і ми зробимо набагато більше. Ми очікуємо, що наш Конгрес дуже скоро схвалить додаткове фінансування у розмірі близько $5,5 млрд на гуманітарну допомогу та продовольчу безпеку», — заявив глава американського Держдепу.

    За даними видання, Блінкен також сказав, що США виділять $500 млн на збільшення виробництва в США добрив. Це відбувається через збільшення попиту на добрива у країнах, які традиційно отримували їх з Росії (РФ є найбільшим у світі експортером добрив).

    Також ЄС готує нову допомогу Україні на 9 мільярдів євро.

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    Теги: росія окупанти США війна гроші фінансування Україна окупація Ентоні Блінкен #stoprussia
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    США нададуть Україні термінову продовольчу допомогу на $215 млн