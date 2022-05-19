У Мелітополі біля комендатури окупантів вибухнула граната

Рух опору Запорізької області працює в Мелітополі

У середу, 18 травня, в тимчасово окупованому російськими військами Мелітополі пролунав вибух. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

За свідченнями місцевих мешканців, вибух гранати стався поблизу російської комендатури. Після вибуху росіяни почали перестрілку.

Крім того, в Мелітополі стався вибух на залізниці, де в цей час проходив потяг із російськими військовими.

«Російські військові на тимчасово окупованих територіях Запорізької області не залучають залізничників для обслуговування залізничних під’їзних колій, але продовжують експлуатувати їх із перевантаженням, що призводить до прискореного зношування колій. Відтак, унаслідок такої недбалості та за допомоги Руху опору Запорізької області у Мелітополі з колій зійшов російський бронепотяг. Залізничні вагони, що перевозили особовий склад та боєприпаси, перевернулися, від чого боєкомплект здетонував», – розповіла Запорізька ОВА.

Нагадаємо, що це не перший вибух на залізниці, захопленій рашистськими окупантами на півдні Запорізької області.

28 квітня вибух знищив міст на залізниці біля селища Якимівка. Саме цією залізничною магістраллю окупанти постачали військове обладнання та паливно-мастильні матеріали з Криму на південь Запорізької та Донецької областей.