Росія оголосила в Криму мобілізацію військових

Рашисти в примусовому порядку мобілізують військових, які у 2014 пішли зі служби

Кремль вирішив відправити на війну в Україну військових з Криму, що зрадили присязі у 2014 році. Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

«У квітні вони організували примусову мобілізацію в ЛДНР. Однак, люди почали ховатись, а на фронті ці солдати розбігалися при перших обстрілах. Тому Кремль знайшов нове рішення – мобілізація кримських зрадників 2014 року», – повідомив він.

За словами Андрусіва, всього Україну зрадили близько 14 тис. військовослужбовців.

«За 8 років багато з них демобілізувались і пішли зі служби. Так-от, зараз їх в примусовому порядку мобілізують і поповнюють ними розбиті бригади, які перебувають на відновленні в Криму. Особливість в тому, що зрадники не підлягають обміну. Вони проходять по статті 111 державна зрада, і будуть засуджуватись до 15 років ув’язнення», – додав він.

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