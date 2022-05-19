Україна отримає від США гаубиці з боєприпасами (фото)

Українські військові отримають від США гаубиці з боєприпасами

Гаубиці готуються до відправлення разом з іншими засобами забезпечення

Міністерство оборони США готує буксировані 155-мм гаубиці M777 до відправлення разом з іншими засобами забезпечення та боєприпасами в рамках безпекової допомоги США Україні. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у повідомленні у Facebook.

«Міністерство оборони США офіційно повідомляє, що «Морські піхотинці Корпусу морської піхоти США готують буксировані 155-мм гаубиці M777 до відправлення разом з іншими засобами забезпечення та боєприпасами в рамках безпекової допомоги США Україні». ЗСУ вдячні за підтримку та допомогу США», – йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що США виділять $40 млрд для України: Палата представників США схвалила масштабний пакет допомоги, що передбачає підтримку України на загальну суму понад $40 млрд. Проєкт отримав двопартійну підтримку.

Крім того, 9 травня Байден підписав закон про ленд-ліз.

Як відомо, Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України 28 квітня. Тоді 417 із 430 членів Палати представників проголосували «за», а тільки 10 (усі вони представляли Республіканську партію) – «проти».

Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

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