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ЗСУ знищили три російські Су-34: подробиці успішної операції

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗСУ знищили три російські Су-34: подробиці успішної операції
Винищувач-бомбардувальник Су-34
фото з відкритих джерел

Юрій Ігнат: «Операція відбувалася блискавично і витончено»

Українські захисники 22 грудня збили три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34. Сили оборони здійснили блискучу операцію: зненацька застали пілотів, які намагалися підлетіти ближче і вдарити по бійцях ЗСУ. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі «Армія TV».

За словами представника повітряників, українські військові застали зненацька пілотів російських бомбардувальників, а потім «операція відбувалася блискавично і витончено».

«Росіяни знахабніли, підлетіли ближче, намагалися вдарити керованими авіабомбами на більшу глибину оборони наших військ. Вони ризикнули невдало. Сподіваємося, таких ризиків окупанти робитимуть більше», – заявив Ігнат.

Речник пояснив, що 500-кг КАБи можуть летіти 20-25 км, але »коли хочеться і руки чешуться завдати удару, то... треба підлетіти ближче», тож росіяни вирішили ризикнути. Ігнат нагадав, що подібне збиття ворожих літаків було біля острова Зміїний, над російською Брянської областю. 

«Після тривалої паузи у збитті саме такого типу літака, для нас це дійсно топподія місяця або й пів року. Росіяни знахабніли знову. Тобто їх нічого не навчила брянська історія, одеські історії, де були теж перехоплені і Су-24, і Су-35. Тут уже знову цікава і дуже приємна для нас історія – одразу три збиті борти», – наголосив представник повітряників.

Також він підкреслив, що командувач Повітряних сил Микола Олещук спланував цю операцію вже не вперше, а на його плечах «велика відповідальність».

«Маємо розуміти, що непросто завдавати таких ударів тоді, коли ворог фактично близько до лінії бойового зіткнення контролює повітряний простір, де розташовано чимало вогневих засобів ворога, де чимало його «очей»: і безпілотна авіація, і літаки дальнього радіолокаційного виявлення, і космічна розвідка. Безумовно, ворог має і агентуру, тому таку операцію провести дуже непросто», – акцентував речник. 

Нагадаємо, що 22 грудня командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що українські захисники на Південному напрямку збили три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34. 

Ігнат зазначив, що це – блискуча робота нашої ППО і взагалі ракетних підрозділів.

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Теги: ЗСУ ворог винищувач

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