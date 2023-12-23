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«Блискуча операція»: стали відомі деталі знищення трьох російських винищувачів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Блискуча операція»: стали відомі деталі знищення трьох російських винищувачів
Су-34 є важким багатоцільовим винищувачем
фото ілюстративне

Ігнат назвав знищення трьох бомбардувальників Су-34 топ-подією пів року

Знищення трьох російських винищувачів-бомбардувальників Су-34 – це топ-подія місяця або й пів року. Про це сказав в коментарі Українському Радіо речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Ніколи не було одразу трьох «жирних» цілей, хіба що на початку агресії, коли ворог дійсно поводив себе нахабно, залітаючи фактично над українськими містами, коли він перехоплювався «Буками» та «С-300, зауважив Ігнат.

«Зараз, після тривалої паузи у збитті саме такого типу літака, для нас це дійсно топ-подія місяця або й пів року. Росіяни знахабніли знову, тобто їх нічого не навчила брянська історія, одеські історії, де були теж перехоплені і «Су-24», і «Су-35». І тут вже знову цікава і дуже приємна для нас історія – одразу три збиті борти, коли вони знахабніли, хотіли завдати ударів якомога глибше по нашій території, підлетіли і були знищені», – сказав речник Повітряних сил.  

Ігнат зазначив, що це – блискуча робота нашої ППО, взагалі ракетних підрозділів. «Саме вони завдали болючого удару окупанту. Командувач Повітряних сил спланував цю операцію вже не вперше і дійсно велика відповідальність і на його плечах. Тому маємо розуміти, що непросто завдавати таких ударів тоді, коли ворог фактично близько до лінії бойового зіткнення контролює повітряний простір, де розташовано чимало вогневих засобів ворога, де чимало його «очей» – і безпілотна авіація, і літаки дальнього радіолокаційного виявлення, і космічна розвідка. Безумовно, ворог має і агентуру, тому таку операцію провести дуже непросто», – розповів він. 

Речник командування Повітряних сил вважає, що після цього росіяни тричі подумають, чи варто підлітати до наших кордонів: «А ми будемо думати, що нам треба більше засобів, щоб власне таких втрат у ворога було більше і він припинив терор нашої держави, припинив атаки керованими авіабомбами та ракетами. А далі можемо вже потіснити його з повітряного простору, маючи і літаки, і засоби ППО».

Нагадаємо, 22 грудня командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що українські захисники на Південному напрямку збили три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34

Су-34 є важким багатоцільовим винищувачем, що має набагато більше корисне навантаження, ніж інші. Це насамперед позначається на його маневреності. За цим показником його не можна порівнювати з іншими «братами по зброї» – ні з найбільш маневреним Су-27, ні з менш маневреними Су-30 і Су-35.

Максимальна вага бойового навантаження Су-34 становить 8 т, при цьому маса літака із зарядженою гарматою та екіпажем сягає 22,5 тонни. Такі показники відкривають нові можливості для виконання завдань, однак це неодмінно відбивається на маневреності машини.

Другим важливим фактором у сучасних бойових умовах – помітність літака. Інші російські літаки не можуть похвалитися непомітністю для систем виявлення ЗСУ. Ті ж згадані вище Су-25, Су-27 і Су-35 не є невидимками, але мають такий самий відсоток збитих літаків, а то й нижчий, ніж у Су-34.

Теги: винищувач окупанти росія ЗСУ війна

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