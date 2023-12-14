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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу
колаж: glavcom.ua

З російського аеродрому Саваслейка злетіли чотири МіГ-31К

Об 11.07 було оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К, який є потенційним носієм ракет «Кинжал». Моніторингові канали повідомляють про зліт чотирьох винищувачів з російського аеродрому Саваслейка.

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу фото 1

Нагадаємо, зранку повітряна тривога була оголошена у Київській та Чернігівській областях. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку та закликали мешканців столиці пройти в укриття.

Як відомо, триває 659-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень.

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Теги: тривога винищувач

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