Уночі РФ атакувала Україну «Шахедами»: ЗСУ повідомили деталі

Сили оборони знищили всі ударні дрони

У ніч на 18 грудня російські окупанти вчергове атакували Україну. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 18 грудня.

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Ворог застосував п’ять БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони всі ударні БпЛА знищено.

За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, окупанти запустили дрони з району Приморсько-Ахтарськ (РФ).

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«Усі безпілотники збито мобільними вогневими групами Повітряних сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей», – йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Загалом за минулу добу ворог завдав двох ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка Харківської області; Терни, Званівка, Новобахмутівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Парасковіївка Донецької області; Кринки, Ольгівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Як повідомлялося, Збройні сили України отримали першу партію нових безпілотних літальних апаратів AQ 400 Scythe, які дозволять завдавати ударів на сотні кілометрів у глибину Росії.