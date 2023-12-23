ЗСУ знищили три російські Су-34 з Patriot? Повітряні сили дали натяк

Повітряні сили провели блискучу операцію зі знищення трьох російських винищувачів-бомбардувальників Су-34

Три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34, які були знищені українськими захисниками 22 грудня, могли бути збиті з американського зенітно-ракетного комплексу Patriot.

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На це натякнули командувач Повітряних сил Микола Олещук та речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Так, Олещук опублікував скриншот російських пропагандистських ЗМІ з висловлюванням Путіна рік тому, що Росія «пощелкает» системи Patriot.

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«Совпадєніє? Нє думаю!» – написав командувач Повітряних сил ЗСУ.

Своєю чергою Ігнат теж натякнув, що три Су-34 українські захисники знищили з Patriot.

«Те, що моє свято наближається, відчув ще вчора», – написав він у Facebook і опублікував фото пускової установки Patriot.

Нагадаємо, 22 грудня командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що українські захисники на Південному напрямку збили три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Ігнат зазначив, що це – блискуча робота нашої ППО, взагалі ракетних підрозділів.