ЗСУ знищили три російські Су-34 з Patriot? Повітряні сили дали натяк
Повітряні сили провели блискучу операцію зі знищення трьох російських винищувачів-бомбардувальників Су-34
Три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34, які були знищені українськими захисниками 22 грудня, могли бути збиті з американського зенітно-ракетного комплексу Patriot.
На це натякнули командувач Повітряних сил Микола Олещук та речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Так, Олещук опублікував скриншот російських пропагандистських ЗМІ з висловлюванням Путіна рік тому, що Росія «пощелкает» системи Patriot.
«Совпадєніє? Нє думаю!» – написав командувач Повітряних сил ЗСУ.
Своєю чергою Ігнат теж натякнув, що три Су-34 українські захисники знищили з Patriot.
«Те, що моє свято наближається, відчув ще вчора», – написав він у Facebook і опублікував фото пускової установки Patriot.
Нагадаємо, 22 грудня командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що українські захисники на Південному напрямку збили три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34.
Ігнат зазначив, що це – блискуча робота нашої ППО, взагалі ракетних підрозділів.
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