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Винищувачі для ЗСУ: Україна розпочинає обговорення з Фінляндією

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Винищувачі для ЗСУ: Україна розпочинає обговорення з Фінляндією
Фото: ПС США

Йдеться про запит на тристоронні переговори між Фінляндією, Україною та США щодо цих бойових літаків

Україна подала до Фінляндії запит щодо передачі винищувачів F/A-18 Hornet. Наразі йдеться лише про обговорення можливості надання літаків. Про це повідомляє фінське видання Helsingin Sanomat.

Вказано, що запит України про обговорення – це реакція на слова прем’єр-міністра Фінляндії, яка допустила можливість передачі Києву Hornet.

«Запит надійшов після того, як прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марі обговорила з президентом України Володимиром Зеленським можливість передачі країні винищувачів Hornet», – йдеться в повідомленні.

Як інформує видання, посилаючись на власні джерела, йдеться про запит на тристоронні переговори між Фінляндією, Україною та США щодо цих бойових літаків.

Оскільки, як пояснюється, можлива передача у майбутньому цих літаків потребує схвалення США, оскільки виробляє F/A-18 Hornet американська оборонна компанія.

Нагадаємо, 10 березня прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін під час візиту до Києва заявила, що її країна може розглянути передачу Україні своїх винищувачів Hornet. Вона сказала, що обговорення цього питання нібито «перебуває на дуже ранній стадії і для цього потрібна широка міжнародна співпраця».

Теги: міністр Україна переговори Фінляндія винищувач

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