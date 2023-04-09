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Зеленський відреагував на загибель 11-річної дівчинки у Запоріжжі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський відреагував на загибель 11-річної дівчинки у Запоріжжі
Зеленський розповів про загибель дитини в Запоріжжі
фото: Офіс президента

«Так держава-терорист проводить цю Вербну неділю», – сказав президент

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 410-го дня повномасштабної війни звернувся до українців. Він, зокрема, розповів про удар рашистів по Запоріжжю, загибель 11-річної дівчинки, а також традиційно подякував військовим. Далі текст звернення повністю. 

«Українці! Українки! Цієї ночі російська армія обстріляла Запоріжжя. Ракетами С-300.

Влучання – в будинок, житловий будинок. Троє людей були у ньому. Чоловік, жінка і дитина – дівчинка, її звали Ірина, цьогоріч їй би виповнилось 11 років. Вона загинула. Чоловік теж. Мої співчуття... Жінка – у важкому стані, в лікарні, їй надається допомога.

Так держава-терорист проводить цю Вербну неділю. Так Росія ставить себе у ще більшу ізоляцію від світу, від людства.

Кожне світле християнське свято вчить нас, що ми можемо не знати – як, але маємо бути впевнені, що зло – програє. Маємо вірити. І ми – віримо. Маємо наближати програш зла. І ми – наближаємо. І світ – разом із нами. Щомісяця, щотижня додається підтримка, збільшується коло тих, хто нас підтримує, хто підтримує нашу сміливість і нашу віру в життя.

Я дякую кожному у світі, хто разом з Україною зараз, хто дієво з нами.

Я дякую всім нашим людям, хто ліквідовує наслідки російських обстрілів та допомагає тим, хто постраждав від терору. У Запоріжжі, на Харківщині, Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Херсонщині, на Донбасі.

Я дякую кожному рятувальнику й лікарю, усім медичним сестрам і братам, кожному саперу, кожному поліцейському... Усім представникам місцевої влади у містах і селах, хто допомагає людям. Та – волонтерам.

І звичайно, хочу подякувати воїнам! Усім, хто зараз у бою. Усім, хто стримує російське зло. Усім, хто знищує окупантів – у бою і в їхньому тилу.

Готуємось до активного нового тижня, зокрема в нашій міжнародній роботі – щоб посилити оборону, посилити наших воїнів.

А за підсумками цього тижня хочу особливо відзначити – морпіхів 35-ї і 36-ї окремих бригад, бійців 55-ї артилерійської бригади... Воюють на Донеччині. Результативно. Дякую вам, хлопці!

За активні штурмові дії в Бахмуті та на Бахмутському напрямку – дякую воїнам штурмової роти 783-го полку Державної спеціальної служби транспорту, воїнам 5-ї окремої штурмової бригади та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади... Молодці, хлопці!

Словʼянський напрямок – 30-та окрема механізована бригада... Теж активні штурмові дії. Дякую вам, хлопці!

За стійкість і рішучість – дякую воїнам 66-ї окремої механізованої бригади та 95-ї бригади ДШВ –Лиманський напрямок.

Дякую підрозділам розвідки, які бʼються у найгарячіших точках передової!

Прикордонники Луганського і Краматорського загонів, зведені підрозділи Львівського, Донецького, Могилів-Подільського та Білгород-Дністровського загонів... Дякую вам, хлопці!

Спецпризначенці, 50-й полк Нацгвардії... Дякую!

Запорізький напрямок – окремо відзначу бійців 39-го зенітного ракетного полку. Молодці, хлопці! Влучність – це головне.

І дякую всім бійцям ППО та Повітряних сил, які надійно бережуть наше небо!

Слава всім українським героям! Кожному і кожній, хто зараз у бою! Кожному і кожній, хто зараз на бойових постах і завданнях!

Вічна і світла пам’ять усім, хто віддав своє життя, захищаючи життя України і українців!

Хай Вербна неділя наступного року пройде в мирі та свободі для всіх наших людей!

Хай щирі молитви про мир усіх, хто сьогодні святкує Великдень, будуть почуті! Слава Україні!»

Нагадаємо, Україна отримає від Польщі 200 бронетранспортерів Rosomak. 100 з них надійдуть до ЗСУ вже найближчим часом. Про це президент України Володимир Зеленський розповів у традиційному вечірньому зверненні.

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Теги: Офіс президента президент Україна Володимир Зеленський

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