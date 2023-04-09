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Нічний обстріл Запоріжжя: є загиблі

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Нічний обстріл Запоріжжя: є загиблі
Росіяни вночі знову атакували Запоріжжя ракетами
фото: телеграм Анатолія Куртєва

Загинули дві людини: чоловік та дитина 2012 року народження

Уночі окупанти поцілили дві ракети у приватний сектор Запоріжжя. Про це повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. 

За його даними, внаслідок обстрілу було зруйновано один приватний будинок та пошкоджено десятки сусідніх осель. Повідомляють про двох загиблих: чоловіка та дитину 2012 року народження. У зруйнованому будинку жили три особи – розбір завалів триває. Крім того, одну жінку госпіталізували до лікарні, а ще одній особі надали домедичну допомогу на місці.

Також зазначають, що під завалів вдалося врятувати жінку.

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телеграм Запорізької ОВА

За даними Куртєва, вулиця, де було влучання, нині відключена від електрики та газу. А на місці працюють відповідні служби.

Нагадаємо, що 8 квітня російські загарбники накрили вогнем населені пункти Куп'янського району у Харківській області. Унаслідок атаки загинули дві людини, одну жінку поранено.

До слова, триває 410-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. За минулу добу було відбито понад 50 атак противника на чотирьох напрямках. Протягом минулої доби противник завдав чотири ракетні та 40 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.

 

Теги: Запоріжжя окупанти обстріл вулиця будинок чоловік дитина

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