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Плани ЗСУ та запобігання витоку інформації: Зеленський провів Ставку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Плани ЗСУ та запобігання витоку інформації: Зеленський провів Ставку
Окремо учасники засідання зупинилися на заходах із запобігання витоку інформації стосовно планів сил оборони України
фото ілюстративне

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів про ймовірні дії ворога в найближчий період

Сьогодні, 7 квітня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Під час зустрічі була обговорена ситуація на фронті, а також запобігання витокам інформації щодо планів ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

На засіданні були обговорені наступні питання:

  • головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний проінформував учасників про обстановку на основних напрямках фронту;
  • командувачі оперативно-стратегічних угруповань доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту;
  • голова Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів про можливі дії ворога в найближчий період;
  • було детально розглянуто перебіг формування й укомплектування озброєнням нових бригад, а також приділено увагу підготовці особового складу;
  • учасники засідання обговорили запобігання витоку інформації стосовно планів сил оборони України.

Нагадаємо, триває 408-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – за минулу добу відбито понад 40 атак противника.

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Теги: війна переворот Володимир Зеленський президент Валерій Залужний Кирило Буданов

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