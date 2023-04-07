Плани ЗСУ та запобігання витоку інформації: Зеленський провів Ставку

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів про ймовірні дії ворога в найближчий період

Сьогодні, 7 квітня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Під час зустрічі була обговорена ситуація на фронті, а також запобігання витокам інформації щодо планів ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

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На засіданні були обговорені наступні питання:

головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний проінформував учасників про обстановку на основних напрямках фронту;

командувачі оперативно-стратегічних угруповань доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту;

голова Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів про можливі дії ворога в найближчий період;

було детально розглянуто перебіг формування й укомплектування озброєнням нових бригад, а також приділено увагу підготовці особового складу;

учасники засідання обговорили запобігання витоку інформації стосовно планів сил оборони України.

Нагадаємо, триває 408-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – за минулу добу відбито понад 40 атак противника.