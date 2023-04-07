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Зеленський започатковує в Україні нову традицію – проведення Іфтару

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський започатковує в Україні нову традицію – проведення Іфтару
Президент підкреслив, що різноманіття, закріплене повагою, є частиною характеру незалежної України
фото: Укрінформ

Володимир Зеленський: «Сьогодні ми започатковуємо таку традицію для України – Іфтару саме на офіційному рівні разом з нашими героями – воїнами-мусульманами»

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 7 квітня, оголосив про започаткування в Україні нової традиції - проведення на офіційному рівні Іфтару під час священного для мусульман місяця Рамадан. Про це глава держави заявив під час першого такого Іфтару за участю військовослужбовців-мусульман, представників дипкорпусу і Меджлісу кримськотатарського народу, пише Укрінформ.

«Сьогодні ми започатковуємо таку традицію для України – Іфтару саме на офіційному рівні разом з нашими героями – присутніми воїнами-мусульманами, разом з Меджлісом кримськотатарського народу, разом з представниками всієї мусульманської спільноти України. І цим ми стверджуємо, що Україна цінує кожну людину, цінує кожну спільноту» – сказав Зеленський.

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Президент підкреслив, що різноманіття, закріплене повагою, є частиною характеру незалежної України. «І хай такий наш характер завжди зміцнюється і направляє саме на добрі справи», – зауважив він.

Зеленський запевнив, що Україна вдячна мусульманам нашої держави і всій мусульманській спільноті світу, хто однаково з українцями прагне миру і захисту від зла.

«Україна завжди пам'ятатиме тих, хто б'ється, аби на всій нашій території була свобода і безпека. Усі ми об'єднані вірою, і нам напевно не дано знати усього шляху, який попереду, але ми всі впевнені в одному: нас не зламати, не роз'єднати і не стерти, особливо наше головне – не стерти наші цінності, бо ми йдемо з повагою заради єдності і ради свободи. Ми довіряємо Тому, хто дав нам це головне, хто дав нам життя, і віримо, що прийде день, коли Він дасть нам і Перемогу, –зазначив президент.

Як відомо, Іфтар – розговіння, вечірній прийом їжі під час місяця Рамадан. Проводиться після вечірньої молитви за місцевим часом.

Наприкінці ХХ ст. мусульмани стали організовувати Іфтар в різних країнах для не тільки для мусульман. Вони використовують його для зміцнення зв'язків між представниками різних національностей, що проживають у країні, ознайомлення з життям мусульман.

Нагадаємо, українська сторона запропонувала російським загарбникам обміняти всіх полонених мусульман на честь початку Рамадану – священного місяця для прихильників Ісламу. Але Кремль відмовився від такої ініціативи.

Теги: Свобода мусульмани Володимир Зеленський Україна президент традиції безпека

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