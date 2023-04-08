Зеленський повідомив про хороші результати щодо зброї та руху до НАТО

Глава держави розповів, що є новий, уже 35-й оборонний пакет від Сполучених Штатів

Польща виконала все задеклароване по танках, вони в Україні, зокрема Leopard

Україна отримає від Польщі 200 бронетранспортерів Rosomak. 100 з них надійдуть до ЗСУ вже найближчим часом. Про це президент України Володимир Зеленський розповів у традиційному вечірньому зверненні

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«Польща виконала все задеклароване по танках, вони в Україні, зокрема Leopard», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що є нові домовленості щодо БМП, більше сотні машин має отримати Україна.

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«Щодо бронетранспортерів Rosomak, 200 машин (ми отримаємо, – ред.), зараз 100 і 100 згодом. Також самохідні міномети, додаткові ракети, МіГи», – додав Зеленський.

Глава держави розповів, що є й новий, уже 35-й оборонний пакет від Сполучених Штатів. Ракети для «Хаймарсів», ракети для ППО, снаряди для артилерії, для захисту від броньованої техніки й інші важливі елементи підтримки.

Німецька підтримка України цього тижня зросла на 200 мільйонів євро інвестицій у нашу країну. Зокрема, це проекти німецьких компаній, які допоможуть нашій економічній, а отже, й соціальній стабільності. Дякую Німеччині!

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«Нідерланди оголосили про пакет обсягом більше ніж 270 мільйонів євро. Це допомога нашому відновленню, гуманітарна підтримка, нелетальна підтримка для оборони, а також – і це дуже важливо – підтримка для справедливості», – сказав Зеленський.

Данія та Норвегія працюють над спільним пакетом допомоги снарядами для нашої артилерії.

Є нові санкційні рішення – від Австралії та Нової Зеландії.

«Дуже важливе рішення ухвалено цього тижня в Литві – щодо головних очікувань від саміту НАТО, який запланований у Вільнюсі. Литовський Сеймас визнав необхідність запросити Україну стати членом НАТО – запросити саме цього року, на саміті у Вільнюсі», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 7 квітня оголосив про започаткування в Україні нової традиції - проведення на офіційному рівні Іфтару під час священного для мусульман місяця Рамадан.