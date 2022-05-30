Звільнений зі скандалом голова СБУ Харківщини звернувся до Зеленського

Роман Дудін оприлюднив відео, на якому нібито фігурує голова Харківської ОВА

Звільнений напередодні керівник Харківського обласного управління Служби безпеки України Роман Дудін звернувся до президента України з вимогою публічно спростувати «інформацію про бездіяльність керівництва Управління СБУ в Харківській області та вибачитися перед особовим складом зазначеної структури». Відповідне звернення Дудін оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

Дудін обурюється, що Зеленський ухвалив рішення щодо звільнення очільника СБУ Харківщини, «вислухавши тільки одну сторону».

«Єдине за що мене можна покарати з початку війни – це те що я 24 видав зброю людям. Разом з тим вважаю, що якби я цього не зробив, Харків був би окупований. Стосовно будь-яких інших звинувачень я погоджуюсь на проходження дослідження із задіянням поліграфу, або будь-яких інших опитувань. Більше того, враховуючи що Ви публічно оприлюднили інформацію стосовно мене пропоную будь-який публічний формат», - написав він.

Він також вважає, своє звільнення Дудін вважає «замовленням» та результатом інтриг голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова. Звільнений очільник харківської СБУ також пообіцяв оприлюднювати відео та аудіофайли стосовно фігурантів вчорашньої зустрічі з президентом на Харківщині.

«Тепер пропоную послухати та подивитись на губернатора, точніше на його оцінку та аналіз діяльності СБУ в Харківському регіоні та його неспроможність впливати на ситуацію. Якщо хтось не впізнає, можна викласти повне відео більше 6 годин (патріотично налаштований громадянин повідомив, що людина про те що носить відеокамеру не здогадувалась, тому так довго, но цікаво)», – написав Дудін, коментуючи оприлюднене відео.

Він також «на всяк випадок» повідомив, що не має суїцидальних ідей, а копії записів є не тільки у нього.

«У зв’язку із викладеним прошу прилюдно спростувати викладену у вашому зверненні інформацію стосовно бездіяльності керівництва Управління СБ України у Харківській області та вибачитись перед особовим складом зазначеної структури, яка має найвищі результати діяльності серед інших структур», – звернувся Дудін до президента.

Нагадаємо, 29 травня президент України Володимир Зеленський відвідав Харків та передові позиції українських військовиків в області.

За підсумками свого візиту на Харківщину Зеленський повідомив про звільнення очільника Служби безпеки України у Харківській області Романа Дудіна. За словами Зеленського, він ухвалив таке рішення щодо посадовця через те, що той «не працював на захист Харкова з перших днів активної війни».