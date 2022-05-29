Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в Харківській області (фото, відео)

Глава держави ознайомився з оперативною обстановкою в зоні відповідальності підрозділів

Президент вручив військовослужбовцям державні нагороди та цінні подарунки

Президент України Володимир Зеленський відвідав Харків та передові позиції українських військовиків в області. Відповідне відео глава держави опублікував в Telegram.

«2229 зруйнованих будинків у Харкові та області. Усе відновимо, відбудуємо, наповнимо життям. У Харкові та в усіх інших містах і селах, куди прийшло зло», – написав Зеленський.





В Офісі президента повідомили, що у межах робочої поїздки до Харківської області Зеленський відвідав передові позиції українських військових.

«Глава держави ознайомився з оперативною обстановкою в зоні відповідальності підрозділів. Володимир Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди та цінні подарунки й поспілкувався із захисниками України», – зазначили в ОП.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські ракети знищили сонячну електростанцію на Харківщині.

Тим часом у Харківській області зенітники 95-тої окремої десантно-штурмової бригади знищили російський ударний вертоліт Ка-52.

За даними розвідки Британії Росія перекинула в Україну старезні танки. Дії РФ свідчать про дефіцит боєздатної техніки.