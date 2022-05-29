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  4. Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в Харківській області (фото, відео)
рус
    Події в Україні

    Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в Харківській області (фото, відео)

    Глава держави ознайомився з оперативною обстановкою в зоні відповідальності підрозділів - Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в Харківській області (фото, відео)
    Глава держави ознайомився з оперативною обстановкою в зоні відповідальності підрозділів
    фото: Офіс президента

    Президент вручив військовослужбовцям державні нагороди та цінні подарунки

    Президент України Володимир Зеленський відвідав Харків та передові позиції українських військовиків в області. Відповідне відео глава держави опублікував в Telegram.

    «2229 зруйнованих будинків у Харкові та області. Усе відновимо, відбудуємо, наповнимо життям. У Харкові та в усіх інших містах і селах, куди прийшло зло», – написав Зеленський.


    В Офісі президента повідомили, що у межах робочої поїздки до Харківської області Зеленський відвідав передові позиції українських військових.

    «Глава держави ознайомився з оперативною обстановкою в зоні відповідальності підрозділів. Володимир Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди та цінні подарунки й поспілкувався із захисниками України», – зазначили в ОП.

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    Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в Харківській області (фото, відео)
    Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в Харківській області (фото, відео)
    Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в Харківській області (фото, відео)
    Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в Харківській області (фото, відео)
    Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в Харківській області (фото, відео)
    Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в Харківській області (фото, відео)
    Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в Харківській області (фото, відео)
    фото: Офіс президента

    Нагадаємо, сьогодні вночі російські ракети знищили сонячну електростанцію на Харківщині.

    Тим часом у Харківській області зенітники 95-тої окремої десантно-штурмової бригади знищили російський ударний вертоліт Ка-52.

    За даними розвідки Британії Росія перекинула в Україну старезні танки. Дії РФ свідчать про дефіцит боєздатної техніки.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в Харківській області (фото, відео)