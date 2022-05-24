  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Харківщині воїни вдарили по окупантах їхніми ж мінометами (відео)

    Українські захисники знищили ворожу техніку - На Харківщині воїни вдарили по окупантах їхніми ж мінометами (відео)
    Українські захисники знищили ворожу техніку
    фото: скріншот із відео

    Українські бійці відразу пускають у бій трофеї

    Мінометний підрозділ окремої бригади територіальної оборони Харкова знищив розрахунок ворога. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

    «На горіхи» російські окупанти отримали від своїх же мінометів, які дісталися українським бійцям як трофейні. На воїни одразу пускають трофеї в бій.

    Також у взаємодії з аеророзвідкою 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка військові Сил територіальної оборони ЗСУ знищили ворожий танк.

    Нагадаємо, Міноборони вважає, що Росія готується до довготривалої війни на території України.

    Начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов заявив, що розпочата Росією війна закінчиться виходом українських сил на наш адмінкордон.

    Сьогодні стало відомо, що вранці 24 травня окупанти увійшли до Світлодарська Донецької області та повісили російський триколор над будівлею міської адміністрації.

    Читайте також: Ворог намагається вийти на адміністративні кордони Луганської області – Генштаб
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Харківщині воїни вдарили по окупантах їхніми ж мінометами (відео)