На Харківщині воїни вдарили по окупантах їхніми ж мінометами (відео)

Українські бійці відразу пускають у бій трофеї

Мінометний підрозділ окремої бригади територіальної оборони Харкова знищив розрахунок ворога. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«На горіхи» російські окупанти отримали від своїх же мінометів, які дісталися українським бійцям як трофейні. На воїни одразу пускають трофеї в бій.

Також у взаємодії з аеророзвідкою 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка військові Сил територіальної оборони ЗСУ знищили ворожий танк.

Нагадаємо, Міноборони вважає, що Росія готується до довготривалої війни на території України.

Начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов заявив, що розпочата Росією війна закінчиться виходом українських сил на наш адмінкордон.

Сьогодні стало відомо, що вранці 24 травня окупанти увійшли до Світлодарська Донецької області та повісили російський триколор над будівлею міської адміністрації.