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Звільнення Андріївки. ЗСУ вщент розбили 72-гу бригаду ворога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Звільнення Андріївки. ЗСУ вщент розбили 72-гу бригаду ворога
Українські підрозділи продовжують закріплюватись на нових позиціях
фото: Третя окрема штурмова бригада

Деокупація Андріївки – це ключ до успіху всього подальшого наступу

Третя окрема штурмова бригада звільнила Андріївку на Донеччині. Про це повідомляє пресслужба бригади.

Зазначається, що внаслідок операції 72 окрема мотострілецька бригада РФ розбита вщент. 

«У результаті блискавичної операції російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений», – йдеться в повідомленні.

За дві доби Третя окрема штурмова бригада ліквідувала:

  • начальника бригадної розвідки ворога;
  • трьох комбатів;
  • майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами і значною кількістю техніки.

Станом на зараз бої тривають, українські підрозділи продовжують закріплюватись на нових позиціях. Відтак про конкретна кількість загиблих та поранених окупантів буде опублікована пізніше.

«Підкреслюємо, підрозділи 72-ї омсбр рф неодноразово діставали вагомих втрат та поразок від зіткнень з Третьою штурмовою раніше. Тепер, після відновлення та перегрупування, ворог зазнав тотального провалу», – зазначають у бригаді.

Звільнення Андріївки. ЗСУ вщент розбили 72-гу бригаду ворога фото 1

ЗСУ повідомляють, що взяття та утримання населеного пункту Андріївка – це шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута, і ключ до успіху всього подальшого наступу.

Нагадаємо, триває 569-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень. В ході штурмових дій ЗСУ оволоділи Андріївкою Донецької області.

Теги: війна Донеччина окупанти ЗСУ

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