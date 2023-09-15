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Контрнаступ: ISW повідомив, на яких напрямках ЗСУ досягли успіхів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Контрнаступ: ISW повідомив, на яких напрямках ЗСУ досягли успіхів
фото з відкритих джерел

14 вересня українські війська розпочали наступальні операції під Бахмутом і здійснили значний прогрес

На Шахтарському та Мелітопольському напрямку українські війська провели штурми. Крім того, Збройні Сили України досягли певних успіхів у районі Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Просування українських військ

В Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська продовжили наступальні операції на північний схід від Берестового та поблизу Білогорівки.

14 вересня українські війська розпочали наступальні операції під Бахмутом і здійснили значний прогрес. Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив про досягнення часткових успіхів у районі Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Кілька російських «воєнкорів» стверджували, що українські війська просуваються поблизу Кліщіївки та займають райони на південно-західній околиці населеного пункту. Заступник міністра оборони України, Ганна Маляр, повідомила про досягнення невідомих успіхів в Андріївці, де тривають важкі бої.

13 вересня начальник пресслужби Східного оперативного командування, капітан Ілля Євлаш, повідомив, що українські сили змусили російські війська відступити з позицій поблизу Міньківки та Дубово-Василівки. Російський кореспондент стверджував, що українські війська атакували позиції 200-ї окремої мотострілецької бригади Російської Федерації в районі Бахмута.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська здійснили безуспішні атаки поблизу Богданівки. Російські джерела кажуть, що сили РФ, які обороняються на південь від Бахмута, не мають достатнього персоналу для проведення ротацій.

Останнім часом українські війська вели наступальні дії на ділянці Авдіївка-Донецьк і просувалися вперед. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 вересня, показують, що українські сили нещодавно просунулися на схід від залізничної лінії на північ від Красногорівки.

Російський «воєнкор» заявив, що 13 вересня українські війська здійснили обстріл поблизу Опитного.

Згідно з повідомленням Генерального штабу Збройних Сил України, російські війська здійснили невдалі атаки в районі Авдіївки, Ласточкіного та Мар’їнки, а також, протягом 14 разів, намагалися безуспішно висунути українські сили з позицій навколо Мар’їнки.

13 вересня Ганна Маляр повідомила, що російські війська істотно збільшили обстріли в районі Авдіївки та Мар’їнки.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська продовжили штурм на Шахтарському напрямку в районі кордону Донецької і Запорізької областей.

Генштаб України повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Російські джерела стверджували, що українські сили продовжували штурм поблизу Роботиного, Новопрокопівки та Вербового.

«Воєнкор» з РФ стверджував, що українські сили продовжували обмежену активність на лівому (східному) березі Херсонської області 14 вересня. Він заявив, що українські сили продовжують діяти на острові Козацький, але не намагаються просуватися далі вглиб через сильний артилерійський вогонь Росії в цьому районі.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони «Півдня» знищили в північно-західній частині Чорного моря ще один ворожий катер.

Зазначається, що знищено катер типу КС-701 «Тунець». Проте не уточнюється, чим саме і як було знищено російський катер.

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Теги: обстріл Донецьк Авдіївка штурм

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