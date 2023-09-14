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ЗСУ вдарили по двох патрульних кораблях РФ у Чорному морі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ вдарили по двох патрульних кораблях РФ у Чорному морі
Сили оборони завдали удару по двох патрульних кораблях РФ типу «Василь Биков»
фото ілюстративне

Кораблі отримали певні пошкодження

Сьогодні, 14 вересня, українські захисники завдали удару по двох патрульних кораблях РФ у Чорному морі. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

Як розповіли у відомстві, удару було завдано по двох патрульних кораблях РФ типу «Василь Биков». Вони отримали певні пошкодження.

ЗСУ вдарили по двох патрульних кораблях РФ у Чорному морі фото 1

«14.09.2023 вранці Сили оборони завдали удару по двох патрульних кораблях проєкту 22160 типу «Василь Биков» окупаційного флоту РФ у південно-західній частині Чорного моря», – сказано у повідомленні.

Кораблі типу «Василь Биков» – серія російських патрульних кораблів (корветів) 3-го рангу. Вони мають кероване ракетне озброєння ближньої та далекої морської зони. Перші російські кораблі із застосуванням модульної концепції озброєння.

Як повідомлялося, СБУ та Військово-морські сили знищили російську систему ППО вартістю $1,2 млрд.

Також у мережі з’явилися фото наслідків нічного ракетного удару Повітряних сил ЗСУ по військовій інфраструктурі та кораблях Чорноморського флоту Росії у Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя.

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Теги: корабель ЗСУ Чорне море Крим

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