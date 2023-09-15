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Пропагандисти Кремля вимагають приховувати від росіян інформацію про успіхи ЗСУ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Пропагандисти Кремля вимагають приховувати від росіян інформацію про успіхи ЗСУ
Володимир Соловйов в істериці
фото: скріншот із відео

Пропагандист Соловйов мимоволі визнав успішні удари ЗСУ по об’єктах окупантів

У російських пропагандистів сталася істерика після того, як у соцмережу потрапило відео наслідків влучання по десантному кораблю «Мінськ», який перебував у Севастополі.

Удару ворожий корабель зазнав у ніч на 13 вересня. Відео ушкоджень з'явилося в українських Telegram-каналах.

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов обурений тим, що це відео з’явилося в російських телеграм-каналах. «Це пристрасне бажання щось фотографувати і викладати - це якась сверблячка в дупі, чи що?» – заявив він ефірі російського телебачення.

Соловйов закликає російські ЗМІ приховувати від громадян РФ інформацію про успіхи Збройних сил України. А щоб відбити бажання все оприлюднювати у соцмережі, пропагандист пропонує авторів фото і відео посадити до в’язниці, а великі телеграм-канали, що оприлюднюють кадри російських поразок, оштрафувати.

Як повідомлялося, по бухті тимчасово окупованого Севастополя було завдано ракетного удару. У розвідці підтвердили, що у тимчасово окупованому Севастополі внаслідок атаки в ніч проти 13 вересня уражено великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен РФ.

Раніше повідомлялося, що унаслідок ударів і вибухів із пожежею на території морського заводу у тимчасово окупованому Севастополі в ніч проти 13 вересня було пошкоджено щонайменше два кораблі російських загарбників.

До відома, 14 вересня ЗСУ вдарили по двох патрульних кораблях РФ у Чорному морі.

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Теги: Крим корабель ЗСУ окупанти

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