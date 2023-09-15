Хто контролює Андріївку? Генштаб вніс ясність

Генштаб надав оперативну інформацію про ситуацію на фронті станом на ранок 15 вересня

Триває 569-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень. В ході штурмових дій ЗСУ оволоділи Андріївкою Донецької області, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 15 вересня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ворожі удари по Україні

Минулої доби ворог завдав два ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Також вчора окупанти атакували Україну 22 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнала припортова інфраструктура, приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Стрілеча, Плетенівка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області; Надія, Новоєгорівка Луганської області; Кліщіївка, Красногорівка, Водяне, Пречистівка, Новомайорське, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка та Роботине Запорізької області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Бахмутському напрямку противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних сил України в районі Богданівки. Водночас Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх в районі Кліщіївки. В ході штурмових дій оволоділи Андріївкою Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Ласточкиного та Авдіївки Донецької області. Там протягом минулої доби ворог здійснив близько десяти невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районі Мар’їнки Донецької області обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці.

На Шахтарському напрямку українські воїни утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, в районі Вербове Запорізької області завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах противника.

Успішні удари ЗСУ по позиціях ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала десять ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено пункт управління, три зенітно-ракетних комплекси, п’ять артилерійських засобів, склад боєприпасів противника.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що 14 вересня Збройні сили України звільнили Андріївку Бахмутського району Донецької області. Але потім спростувала свої слова. Через це в мережі розгорівся скандал