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    Події в Україні

    З’явилися супутникові знімки зруйнованих мостів у Сєвєродонецьку

    Зруйновані мости з'єднували Лисичанськ із Сєвєродонецьком - З’явилися супутникові знімки зруйнованих мостів у Сєвєродонецьку
    Зруйновані мости з'єднували Лисичанськ із Сєвєродонецьком
    фото: Maxar Technologies

    Росіяни наразі захопили Сєвєродонецьк не повністю

    Компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки, на яких видно три мости, зруйновані в Сєвєродонецьку російською армією. Знімки були зроблені 11 червня. Про це повідомляє The Guardian.

    За словами глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, російські війська відрізали всі маршрути до Сєвєродонецька, всі три мости зруйновані. Ці мости з'єднували Лисичанськ із Сєвєродонецьком, де в бомбосховищах заводу «Азот» перебувають понад 500 мешканців.

    Водночас, за словами Гайдая, росіяни не повністю захопили місто, частково воно перебуває під контролем ЗСУ.

    Напередодні глава ОВА повідомляв, що російські війська продовжували штурмувати місто, використовуючи значну перевагу в артилерії, вони відкинули українські війська. Руйнують квартал за кварталом, під контролем росіян – близько 70% міста.

    Через зруйновані мости місцеві жителі не можуть дістатися сусіднього Лисичанська, який також зазнає обстрілів, але залишається під контролем ЗСУ.

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    З’явилися супутникові знімки зруйнованих мостів у Сєвєродонецьку
    З’явилися супутникові знімки зруйнованих мостів у Сєвєродонецьку
    З’явилися супутникові знімки зруйнованих мостів у Сєвєродонецьку
    З’явилися супутникові знімки зруйнованих мостів у Сєвєродонецьку
    фото: Maxar Technologies

    Нагадаємо, 13 червня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що Російські загарбники зруйнували всі мости, що ведуть до Сєвєродонецька, але українські військові там не заблоковані.

    Гайдай також розповів, що станом на сьогодні ситуація у Сєвєродонецьку вкрай загострена – росіяни нищать багатоповерхівки та завод «Азот».

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    Теги: Луганщина війна Україна #stoprussia
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    З’явилися супутникові знімки зруйнованих мостів у Сєвєродонецьку