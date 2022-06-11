Сєвєродонецьк: українці перемагають у вуличних боях, але місто нищить ворожа артилерія

Росіяни системно обстрілюють хімзавод «Азот»

Росіяни потужно обстрілюють Сєвєродонецьку промзону, але вона не заблокована. Українці мають перемоги у стрілецьких вуличних боях, але рашисти знищують місто з артилерії. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Росіяни системно обстрілюють промзону міста, хімзавод «Азот» мав прильоти цілий день. Великим калібром пошкоджено потужності комбінату, стався витік мастильних матеріалів, була масштабна пожежа.

За інформацією начальника ОВА, станом на вечір 11 червня на Луганщині «гарячими» є напрямки з боку Попасної та у Сєвєродонецьку.

«Спостерігаємо за берегом річки Сіверський Донець, через спеку рівень води впав на три метри, вже навіть видно затонулу російську техніку в річці біля Білогорівки. Є імовірність, що орки намагатимуться переправитися найближчим часом», – пояснив Гайдай.

Також рашисти продовжуть спроби прорвати лінію оборони на Попаснянському напрямку. Вчора росіяни обстріляли Врубівку з вогнеметної системи «Сонцепьок». Наслідки для селища катастрофічні – палали цілі вулиці.

Нагадаємо, в Сєвєродонецьку окупанти зазнали серйозних втрат під час проведення наради в будинку культури Хіміків.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що Російська Федерація окупувала 95% Луганської області. Гайдай також повідомив про надзвичайно погане становище на Донбасі, адже Луганщина продовжує стримувати орду, яка знищує наші населені пункти. За його словами обстріли не зупиняються взагалі.

Також очільник РДА пояснив, чому рашисти зосередили зусилля на Сєвєродонецьку.