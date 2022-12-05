Атака на енергосистему: Шмигаль повідомив, куди влучили ракети

Окупанти влучили в енергоооб’єкти у Київській, Вінницькій та Одеській областях

Російські загарбники під час повітряної тривоги атакували енергетичну інфраструктуру України. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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«Були влучання в енергоооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях. У деяких регіонах вимушено застосовано екстрені відключення для збалансування системи й уникнення аварій. Рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків атаки, аби повернути світло в кожну домівку», – йдеться в повідомленні.

Незважаючи на обстріли, енергетична система країни функціонує та залишається цілісною.

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«Терористична країна Росія спробувала знову реалізувати свій злочинний план – занурити Україну в темряву та холод. Завдяки героїчним ЗСУ та силам ППО ворогу вкотре не вдалося задумане», – зазначив Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що у кількох областях виникли проблеми з електропостачанням. Без світла залишилась частина Кривого Рогу, Сумщина, Миколаївщина та Одеса.

Окупанти завдали ракетного удару по Запорізькій області. Під обстріл також потрапили цивільні будинки Одещини.

До слова, триває 285-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.