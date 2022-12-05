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Зеленський розповів про наслідки масованого ракетного обстрілу України

Альона Боженко
glavcom.ua
Зеленський розповів про наслідки масованого ракетного обстрілу України
Через російські удари по Україні 5 грудня загинули чотири людини
фото: Офіс президента

Гарант зауважив, що 5 грудня 70 російських ракет було запущено по Україні, більшість із них збито.

Внаслідок ударів російських окупантів по території України в понеділок, 5 грудня, загинули щонайменше чотири людини. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Він зазначив, що хоч наші захисники під час чергової масованої ракетної атаки й знищили більшість ворожих цілей завдяки засобам протиповітряної оборони від партнерів, українським бійцям ще не вдається збивати всі російські ракети.

«На жаль, ми поки ще не можемо дати повну безпеку нашому небу – було кілька влучань. На жаль, є жертви. Станом на цей час у переліку загиблих за цю добу від російських ударів – четверо. Мої співчуття рідним і близьким», – розповів президент.

Зеленський також зауважив, що через обстріли рашистів постраждала і енергетична інфраструктура України. Наразі фахівці працюють над відновленням електропостачання у багатьох регіонах.

«Енергетики одразу розпочали відновлювальні роботи. Максимум зусиль – у центральних областях України, на Одещині, в Запорізькій області, на Харківщині. У багатьох регіонах – для стабілізації системи – довелося перейти до аварійних відключень. Від Закарпаття до Київщини, від Кіровоградщини до Сумської й Харківської областей. Найбільше відключень станом на цей вечір – Вінниччина, Київщина, Житомирщина, Дніпропетровщина, Одещина, Хмельниччина й Черкащина. Але зробимо все, щоб повернути стабільність», – зазначив гарант.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що російські загарбники під час повітряної тривоги атакували енергетичну інфраструктуру України.

Раніше повідомлялося, що у кількох областях виникли проблеми з електропостачанням. Без світла залишилась частина Кривого Рогу, Сумщина, Миколаївщина та Одеса.

Також НЕК «Укренерго» повідомило, що після масованої ракетної атаки Росії, для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень.

 

Теги: Хмельниччина президент Черкащина Вінниччина Дніпропетровщина Житомирщина Київщина Сумщина Одещина обстріл Миколаївщина Одеса Закарпаття міністр інфраструктура

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