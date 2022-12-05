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Масований ракетний обстріл: «Укренерго» повідомило, до чого готуватися українцям

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Масований ракетний обстріл: «Укренерго» повідомило, до чого готуватися українцям
Енергетики працюють над заживленням постраждалих регіонів
фото з відкритих джерел

Першочергово електроенергія буде подаватись на об’єкти критичної інфраструктури

Після масованої ракетної атаки Росії, для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

«Через наслідки обстрілів частина електростанцій не зможе певний час працювати на повну потужність. У поєднанні з посиленням морозів в найближчу добу це зумовить збільшення дефіциту електроенергії в системі. Для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень», – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що першочергово електроенергія буде подаватись на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, котельні.

«Наразі ситуація складна, але контрольована. Енергосистема України зберегла свою цілісність, і продовжує працювати синхронно з мережею континентальної Європи. Ремонтні бригади разом з колегами з обленерго та компаніями-виробниками електроенергії розпочали аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах Одеської та інших областей», – додали в «Укренерго».

Повідомляється, що енергетики працюють над заживленням постраждалих регіонів за резервними схемами. Там, де це можливо, вже здійснюється підключення споживачів.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що російські загарбники під час повітряної тривоги атакували енергетичну інфраструктуру України. Раніше повідомлялося, що у кількох областях виникли проблеми з електропостачанням. Без світла залишилась частина Кривого Рогу, Сумщина, Миколаївщина та Одеса.

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Теги: міністр Одеса Укренерго обстріл Сумщина Миколаївщина електроенергія

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