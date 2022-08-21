США планують передати Україні високоточні снаряди

Боєприпаси не увійдуть до найближчого траншу військової допомоги на $800 млн

Сполучені Штати Америки планують передати Україні високоточні артилерійські снаряди M982 Excalibur. Про це повідомляє Politico із посиланням на власні джерела.

«Людина, знайома з обговоренням питання, повідомила, що США планують відправити високоточні артилерійські боєприпаси Excalibur траншем у майбутньому», – йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що ці боєприпаси не увійдуть до найближчого траншу військової допомоги на $800 млн, про який раніше повідомляли ЗМІ. «Снаряди стануть для українців новою високоточною зброєю, за допомогою якої можна вражати облаштовані російські позиції та командні пункти», – пише Politico.

M982 Excalibur – це керований високоточний снаряд, сумісний зі 155-міліметровими артилерійськими установками із цифровим керуванням вогнем, такими як американська M777 чи французька САУ Caesar.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутати німецького Бундестагу висловлюються за розширення збройної допомоги для України навіть у разі, якщо це тимчасово послабить військовий потенціал Бундесверу.