США планують передати Україні високоточні снаряди
Боєприпаси не увійдуть до найближчого траншу військової допомоги на $800 млн
Сполучені Штати Америки планують передати Україні високоточні артилерійські снаряди M982 Excalibur. Про це повідомляє Politico із посиланням на власні джерела.
«Людина, знайома з обговоренням питання, повідомила, що США планують відправити високоточні артилерійські боєприпаси Excalibur траншем у майбутньому», – йдеться у повідомленні.
Видання зазначає, що ці боєприпаси не увійдуть до найближчого траншу військової допомоги на $800 млн, про який раніше повідомляли ЗМІ. «Снаряди стануть для українців новою високоточною зброєю, за допомогою якої можна вражати облаштовані російські позиції та командні пункти», – пише Politico.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутати німецького Бундестагу висловлюються за розширення збройної допомоги для України навіть у разі, якщо це тимчасово послабить військовий потенціал Бундесверу.
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