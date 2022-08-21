Головна Країна Політика
search button user button menu button

США планують передати Україні високоточні снаряди

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua

Боєприпаси не увійдуть до найближчого траншу військової допомоги на $800 млн

Сполучені Штати Америки планують передати Україні високоточні артилерійські снаряди M982 Excalibur.  Про це повідомляє Politico із посиланням на власні джерела.

«Людина, знайома з обговоренням питання, повідомила, що США планують відправити високоточні артилерійські боєприпаси Excalibur траншем у майбутньому», – йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що ці боєприпаси не увійдуть до найближчого траншу військової допомоги на $800 млн, про який раніше повідомляли ЗМІ. «Снаряди стануть для українців новою високоточною зброєю, за допомогою якої можна вражати облаштовані російські позиції та командні пункти», – пише Politico.

M982 Excalibur – це керований високоточний снаряд, сумісний зі 155-міліметровими артилерійськими установками із цифровим керуванням вогнем, такими як американська M777 чи французька САУ Caesar.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутати німецького Бундестагу висловлюються за розширення збройної допомоги для України навіть у разі, якщо це тимчасово послабить військовий потенціал Бундесверу.

Читайте також: Пентагон розкрив деталі нової допомоги Україні

 

Теги: США військова техніка війна росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час засідання було розглянуто ряд невідкладних безпекових питань
Військова техніка і мобілізація: Зеленський провів засідання Ставки
4 серпня, 13:40
Резніков подякував Німеччині за підтримку України
Військова допомога Німеччини: Резніков анонсував хороші новини
12 липня, 18:34
Горіла дерев’яна будівля, яка, швидше за все, служила військовим як казарма
У Підмосков'ї вночі горіла військова частина (відео)
11 серпня, 09:34

Політика

Міністр фінансів Німеччини планує відвідати Україну
Міністр фінансів Німеччини планує відвідати Україну
США планують передати Україні високоточні снаряди
США планують передати Україні високоточні снаряди
Вступ до ЄС: Україна на 70% виконала зобов’язання про асоціацію
Вступ до ЄС: Україна на 70% виконала зобов’язання про асоціацію
У рашистів виникли проблеми з мобілізацією на війну – розвідка
У рашистів виникли проблеми з мобілізацією на війну – розвідка
Загроза ракетних ударів до Дня Незалежності: МВС дало поради українцям
Загроза ракетних ударів до Дня Незалежності: МВС дало поради українцям
Німецькі депутати пропонують збільшити поставки зброї в Україну
Німецькі депутати пропонують збільшити поставки зброї в Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Окупанти захопили частину села на Миколаївщині
45K
Заяви Онуфрія на зустрічі із полоненими рашистами урівнюють Україну і Росію, – ПЦУ
42K
На Харківщині окупанти самі задокументували докази своїх злочинів (відео)
33K
«Хочу пожелать, чтобы Бог хранил вас». Як митрополит Онуфрій з окупантами зустрічався
27K
Ізраїльський дипломат застеріг українську владу
26K
Суд над Путіним буде швидким: прокурор Міжнародного трибуналу пояснив, чому

Новини

На Херсонщині окупанти викрали двох директорок ліцеїв
Сьогодні, 19:47
Росія перекидає засоби ППО на територію Білорусі
Сьогодні, 07:29
ЗСУ відбили наступ окупантів під Харковом – Генштаб
Вчора, 07:16
Генштаб назвав напрямки, де ЗСУ успішно відбили атаку ворога
19 серпня, 18:44
Рашисти розбудовують аеродром у Білорусі: супутникові знімки
19 серпня, 18:00
Рашисти атакували Дніпропетровщину: снаряди прилетіли у житлові квартали
19 серпня, 16:59

Прес-релізи

Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
19 серпня, 16:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту