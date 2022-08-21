Німецькі депутати пропонують збільшити поставки зброї в Україну

Збільшення поставок пропонується досягти за рахунок підходу, узгодженого з країнами-партнерами та військовою промисловістю

Депутати від коаліційних німецьких партій закликали до збільшити постачання зброї Києву, навіть якщо це послабить Бундесвер. Про це йдеться в статті для «Spiegel» членів Бундестагу Крістіана Клінка (СДПН), Сари Нанні (Зелені) та Александра Мюллера (СвДП).

«Ми вважаємо своїм обов'язком підтримати боротьбу Києва за виживання, бо Україна також захищає наші інтереси та цінності. Агресивна війна Росії є поворотним моментом, і вона також вимагає відкриття нових шляхів для захисту нашої мети світового порядку, заснованого на правилах, в якому керує сила закону, а не закон найсильнішого», – зазначається у статті.

Політики, які займаються сферою безпеки, заявили, що виступають за значне збільшення постачання зброї до України. «Метою є довгостроковий план продовження постачання систем озброєння (включаючи навчання, боєприпаси та технічну підтримку) в Україну, а не просто багаторазове реагування на поточні виклики», – йдеться у статті

Збільшення поставок пропонується досягти за рахунок підходу, узгодженого з країнами-партнерами та військовою промисловістю: «Нова техніка для Бундесверу, для наших союзників та України має надійти швидко».

Депутати нагадали, що досі порівняно невеликий обсяг постачання німецької зброї виправдовувався нестачею техніки в Бундесвері.

Як повідомлялося, уряд Німеччини разом з ЄС придбали для ЗСУ високоточні снаряди Vulcano, які можуть знищувати цілі на відстані до 80 км. Також повідомлялося, що Україна отримала ще чотири «Гепарди» від Німеччини.