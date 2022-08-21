Головна Країна Політика
search button user button menu button

Німецькі депутати пропонують збільшити поставки зброї в Україну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Німецькі депутати пропонують збільшити поставки зброї в Україну
Німеччина може розробити довгостроковий план постачання озброєння в Україну
фото з відкритих джерел

Збільшення поставок пропонується досягти за рахунок підходу, узгодженого з країнами-партнерами та військовою промисловістю

Депутати від коаліційних німецьких партій закликали до збільшити постачання зброї Києву, навіть якщо це послабить Бундесвер.  Про це йдеться в статті для «Spiegel» членів Бундестагу Крістіана Клінка (СДПН), Сари Нанні (Зелені) та Александра Мюллера (СвДП).

«Ми вважаємо своїм обов'язком підтримати боротьбу Києва за виживання, бо Україна також захищає наші інтереси та цінності. Агресивна війна Росії є поворотним моментом, і вона також вимагає відкриття нових шляхів для захисту нашої мети світового порядку, заснованого на правилах, в якому керує сила закону, а не закон найсильнішого», – зазначається у статті.

Політики, які займаються сферою безпеки, заявили, що виступають за значне збільшення постачання зброї до України.  «Метою є довгостроковий план продовження постачання систем озброєння (включаючи навчання, боєприпаси та технічну підтримку) в Україну, а не просто багаторазове реагування на поточні виклики», – йдеться у статті

Збільшення поставок пропонується досягти за рахунок підходу, узгодженого з країнами-партнерами та військовою промисловістю: «Нова техніка для Бундесверу, для наших союзників та України має надійти швидко».

Депутати нагадали, що досі порівняно невеликий обсяг постачання німецької зброї виправдовувався нестачею техніки в Бундесвері.

Як повідомлялося, уряд Німеччини разом з ЄС придбали для ЗСУ високоточні снаряди Vulcano, які можуть знищувати цілі на відстані до 80 км. Також повідомлялося, що Україна отримала ще чотири «Гепарди» від Німеччини.

Читайте також: Друг Путіна розповів усім про плани Кремля
Теги: Німеччина зброя військова техніка

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гроші і розповіді по велику культуру. Так Путіну вдавалося заручатися підтримкою частини західних еліт
На чому ґрунтується російський вплив у Німеччині
14 серпня, 10:25
Через санкції в Німеччині застрягли десять літаків окупантів
Через санкції в Німеччині застрягли десять літаків окупантів
14 серпня, 05:34
«Очевидно, хто йому платить» 
Посол Німеччини повідомила, за кого із ексканцлерів німцям соромно
12 серпня, 19:58

Політика

Загроза ракетних ударів до Дня Незалежності: МВС дало поради українцям
Загроза ракетних ударів до Дня Незалежності: МВС дало поради українцям
Німецькі депутати пропонують збільшити поставки зброї в Україну
Німецькі депутати пропонують збільшити поставки зброї в Україну
Генерал Британії назвав умову, за якої рашисти можуть застосувати ядерну зброю
Генерал Британії назвав умову, за якої рашисти можуть застосувати ядерну зброю
Ізраїльський дипломат застеріг українську владу
Ізраїльський дипломат застеріг українську владу
Хто з українських діячів співпрацював із Дугіним (фото)
Хто з українських діячів співпрацював із Дугіним (фото)
Росія збільшить кількість обстрілів до Дня Незалежності? Банкова пояснила логіку Кремля
Росія збільшить кількість обстрілів до Дня Незалежності? Банкова пояснила логіку Кремля

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
На виїзді із Севастополя утворився величезний затор
65K
Скандал на Банковій: Подоляк розповів про посаду Арестовича в Офісі президента
42K
Окупанти захопили частину села на Миколаївщині
39K
На Харківщині окупанти самі задокументували докази своїх злочинів (відео)
35K
Український кулеметник здивував своєю кмітливістю окупантів (відео)
23K
Суд над Путіним буде швидким: прокурор Міжнародного трибуналу пояснив, чому

Новини

Росія перекидає засоби ППО на територію Білорусі
Сьогодні, 07:29
ЗСУ відбили наступ окупантів під Харковом – Генштаб
Вчора, 07:16
Генштаб назвав напрямки, де ЗСУ успішно відбили атаку ворога
19 серпня, 18:44
Рашисти розбудовують аеродром у Білорусі: супутникові знімки
19 серпня, 18:00
Рашисти атакували Дніпропетровщину: снаряди прилетіли у житлові квартали
19 серпня, 16:59
СБУ викрила на Херсонщині посадовців пенітенціарної системи, які працювали на РФ
19 серпня, 16:42

Прес-релізи

Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
19 серпня, 16:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту