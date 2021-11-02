Свіжа соціологія: Зеленському не довіряють 59% опитаних

Президентський рейтинг чинного гаранта також дещо знизився

Згідно з даними опитування Соціологічної групи «Рейтинг», Зеленському не довіряють 59% опитаних, водночас довіряють—39%.

Юлії Тимошенко довіряють 26%, не довіряють – 72%. Петру Порошенку довіряють 25%, не довіряють – 73%. Юрію Бойку довіряють 24%, не довіряють – 57%, не знають його – 16%.

Крім того,якби вибори президента України пройшли в кінці жовтня 2021 року, то в першому турі найбільше набрав Володимир Зеленський 25,1% - серед тих, хто голосуватиме і визначився з вибором. У порівнянні з початком вересня (31,1%) рейтинг чинного президента знизився.

Водночас 14,1% респондентів підтримали б Петра Порошенка (на початку вересня - 13,3%), Юлю Тимошенко - 10,1% (на початку вересня - 9,2%), Юрія Бойка - 9,5%, (на початку вересня - 10,9%), Дмитра Разумкова - 7,3%, (на початку вересня - 3,1%).

Ще 7,1% проголосували б за Ігоря Смешка, 6,0% - за Євгена Мураєва, 5,1% - Володимира Гройсмана, 4,3% - Анатолія Гриценка, 3,9% - Олега Ляшка. 2,0% - Олега Тягнибока, 1,5% - Андрія Садового.

Рейтинг партій очолює партія «Слуга народу», яку готові підтримати 20,4% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію «Європейська солідарність» – 15,8%, «Опозиційна платформа – За життя» – 12,0%, «Батьківщина» – 10,9%.

Рейтинг інших політичних сил дещо нижчий. Так, партію «Сила і честь» підтримують 6,4%, партію Мураєва «Наші» – 6,3%, партію «Українська стратегія Гройсмана» – 5,3%, Радикальну партію – 4,8%, «УДАР Віталія Кличка» – 4,2%, партію Шарія – 3,8%, ВО «Свобода» – 2,9%, партію «Голос» – 2,2%, партію «Самопоміч» – 1,9%.

Опитування проводилось соціологічною групою «Рейтинг» протягом 21-23 жовтня 2021 року, серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера)



Раніше повідомлялося, що Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) оприлюднив свіжі президентські рейтинги. Опитування, які проводилися з 15 до 18 жовтня, показали, різкий обвал рейтингу у Зеленського та зростання у Разумкова.