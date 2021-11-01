Відставки в Кабміні: у «Слузі народу» назвали кандидатів в міністри

В «Слузі народу» розповіли про кадрові перестановки у Кабміні

Цього тижня Верховна Рада може замінити п'ятьох членів Кабміну

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура розповів про кадрові рішення в Кабінеті міністрів, які будуть ухвалені найближчими днями. Про це Качура повідомив у Telegram.

За його словами, міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков очолить Міністерство оборони, а на його місце прийде нардеп від «Слуги народу» Ірина Верещук.

«Верещук – заходить на пост міністра реінтеграції окупованих територій. Резніков – заходить на посаду міністра оборони. Уруський та Любченко пишуть заяви про відставку», – повідомив Качура.

Він додав, що замість Олега Уруського Мінстратегпром очолить нинішній голова Державної митної служби України Павло Рябікін.

При цьому першого заступника начальника Управління державної охорони В'ячеслава Штучного рекомендовано на посаду керівника апарату Ради, а нардепа від «Слуги народу» Андрія Мотовиловця затверджено на посаді першого заступника фракції «Слуга народу».

«У середу звільнення, а в четвер призначення», – додав Качура.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексiй Резніков подав заяву про звільнення. Він іде у відставку за власним бажанням.

Також міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Уруський Олег Семенович написав заяву про звільнення.

Раніше повідомлялося, що очільник Кабміну відмовився називати прізвища міністрів, які можуть піти у відставку найближчим часом. Денис Шмигаль заявив, що не має претензій до роботи уряду