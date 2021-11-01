Вибори в Україні: де зареєстровано найбільше порушень

Слідчі розпочали чотири кримінальні провадження. Також складено три адміністративних протоколи

В Україні день голосування відбувся без серйозних порушень виборчого процесу

31 жовтня під час голосування на проміжних виборах поліція зареєструвала 129 повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Слідчі розпочали чотири кримінальні провадження. Також складено три адміністративних протоколи.

Найбільше порушень зареєстровано в Харківській – 59, у Черкаській – 25 та Львівській областях – 10.

Зазначається, що здебільшого події стосувалися незаконної агітації – 36, невиконання рішення виборчої комісії – сім, фотографування бюлетеня або виборчої документації – шість, можливого підкупу виборців – п’ять, незаконного знищення виборчої документації – п’ять, порушення права на користування приміщеннями під час виборчої кампанії – чотири, порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій або списків виборців – чотири, фальсифікації виборчих документів або її спроба – чотири, незаконного використання виборчого бюлетеня (спроба або винесення виборчого бюлетеня) – одна.

«За результатами перевірки розпочато чотири кримінальні провадження: два – за ч. 1 ст. 158-3 Кримінального кодексу України (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів) – у Харківській та Черкаській областях; два – за ч. 1 ст. 157 Кримінального кодексу України (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі) – у Харківській області», – йдеться у повідомленні.

Також у поліції додали, що після проведення перевірки складено три адміністративні протоколи: два – за ст. 212- 10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації, агітація в день проведення референдуму) Кодексу України про адміністративні правопорушення – у Київській та Черкаській областях, один – за ст. 212-23 (Пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня...) Кодексу України про адміністративні правопорушення – у Харківській області.

«Загалом день голосування відбувся без серйозних порушень виборчого процесу…Усі дільниці зачинилися вчасно, розпочався процес підрахунку голосів. Поліцейські продовжують нести службу біля дільниць та супроводжуватимуть членів комісій та виборчу документацію до ТВК та ОВК», – підсумували в Нацполіції.

Читайте також: