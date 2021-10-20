Свіжі рейтинги. У Зеленського – різкий обвал, у Разумкова – стрімке зростання

Підтримка Тимошенко у жовтні також стрімко зросла

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) оприлюднив свіжі президентські рейтинги. Опитування, які проводилися з 15 до 18 жовтня, показали, за кого готові голосувати українці, якби вибори глави держави відбулися найближчим часом.

Як свідчать результати опитування, відносно найбільшу підтримку все ще має Володимир Зеленський: у разі участі у виборах зазначених у списку кандидатів чинний президент отримав би 19,1% серед усіх респондентів, що становить 24,7% серед тих, хто збирається голосувати та визначився з вибором.

На другому місці – Петро Порошенко, за якого проголосували б 12,1% серед усіх респондентів і 15,6% серед тих, хто визначився з вибором.

На третьому місці – Юлія Тимошенко з показниками, відповідно, 9,4% і 12,2%. Далі йдуть Юрій Бойко (7,3% і 9,4%), Ігор Смешко (6% і 7,8%).

Звільнений «слугами» ексспікер парламенту Дмитро Разумков після гучної відставки та конфліктів з оточенням Зеленського підвищив свої позиції. За нього, як кандидата у президенти вже готові голосувати 5,5% серед усіх респондентів і 7,1% серед тих, хто визначився з вибором.

Графіка КМІС

КМІС провів опитування 15–18 жовтня 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням).

Було опитано 1200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України, – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, за що ображається на Разумкова, і нагадав історію, як Разумков збирав підписні листи щодо імпічменту президента.

Крім того, у Трускавці президент Володимир Зеленський сказав, що проблема Дмитра Разумкова в тому, що він не поділяє деякі моменти програми партії «Слуга народу», а не в його особистості.

Також тоді ще спікер Верховної Ради Дмитро Разумков казав, що вважає, що президент Володимир Зеленський не повинен іти на другий термін. Він пояснив журналістам, чому, на його думку, Зеленський має обмежитися одним терміном президенства.

Тим часом Офіс Зеленського оцінив можливість дострокових виборів президента. Там кажуть, що «кризи нема».

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