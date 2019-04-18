Зеленський пропонує Порошенку піти з політики, а про розпуск Ради ще не прийняв рішення



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Зеленський виступає за прийняття закону про імпічмент

Кандидат у президенти Володимир Зеленський в разі перемоги на виборах планує ухвалити закон про імпічмент, а про розпуск Верховної Ради буде думати. Про це він розповів в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Один із головних і перших законів, яке чекало суспільство 28 років, і мені незрозуміло, чому його немає, у всьому цивілізованому суспільстві є закон про імпічмент», – заявив Зеленський.

На його думку, імпічмент - цивілізований шлях, як «прибрати людину, яка, на думку суспільства, стала недостатньо гідною їхнього вибору».

Зеленський вважає, що за закон про імпічмент голосуватимуть усі депутати.

Стосовно можливих дострокових виборів в Верховну Раду, то кандидат в президенти відповів журналістам, що «є певні законодавчі терміни».

«Я боюся, що я не встигну. Я ламати закон не буду, не буду порушувати закон. Якщо ми встигнемо у термін за шість місяців до наступних виборів, коли ми маємо право розпустити парламент... Будемо думати, так. Але ви ж розумієте, що нам це вигідно», – зазначив кандидат.

Щодо того, що Петро Порошенко також може отримати вигоду від дострокових парламентських виборів, Зеленський відповів: «Я б на його місці, – я слава Богу, не на його місці – після такої феєричної відповіді суспільства по довірі до президента, пішов би з політики».

Нагадаємо, рішення про розпуск Верховної Ради повинно бути прийнято до 27 травня (за 6 місяців до закінчення повноважень парламенту). Але є можливість, що у випадку перемоги Зеленського його інавгурація відбудеться пізніше цього терміну. До того ж для розпуску парламенту зараз немає законних підстав, ЗМІ вказують тільки на відсутність коаліції, питання якої зараз розглядається в Київському окружному адмінсуді.