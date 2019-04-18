Зе кандидат: із чим іде на вибори Володимир Зеленський



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Володимир Зеленський продовжує зберігати мовчання щодо своєї команди для найвищих державних посад

У новоспеченого політика запевняють, що ведуть кампанію власними силами, не мають зв'язку із олігархом Ігорем Коломойським та обіцяють ставити владі завдання на референдумах.

Соціологічні опитування напередодні другого туру президентських виборів впевнено прогнозують, що перемогу у ньому вже незабаром може отримати комік Володимир Зеленський. Втім кандидат наполегливо уникає прямого спілкування із пресою та своїм опонентом, чинним президентом Петром Порошенком. DW зібрала найголовніші факти, відомі про кандидата.

Хто він?

41-річний шоумен з Кривого Рогу ще студентом розпочав свій шлях у «Клубі веселих та кмітливих» (КВК), і вже незабаром гумор став його професією. З 1999 по 2003 рік він та його команда почали виступати у Вищій лізі КВК у Москві та активно гастролювати по СНД. Пізніше Зеленський починає активно співробітничати із українськими телеканалами, зокрема й над його найвідомішим проектом - шоу «Вечірній квартал», у якому політична сатира посідала чільне місце. У 2015 році глядачі побачили серіал «Слуга народу», слоганом якого були слова «історія наступного президента». А вже незабаром директор ТОВ «95 квартал» Іван Баканов очолив партію з аналогічною назвою. Оголошення про своє бажання балотуватися у президенти Зеленський також перетворив на шоу, повідомивши про це у новорічному ефірі телеканалу «1+1», у той час як на інших каналах виступав Порошенко.

На відміну від героя «Слуги народу» Василя Голобородька, Зеленський пересувається містом не на велосипеді, а на позашляховику Range Rover з охоронцями. Його гумористичний бізнес приносить йому непоганий дохід - ще у 2012 році видання Forbes Україна оцінювало оборот студії «Квартал 95» у більш ніж 10 мільйонів доларів. А за 2017 рік Зеленський задекларував 7,3 мільйона гривень доходів. Щоправда, бізнес коміка все одно опинився у центрі скандалу. У січні 2019 року журналісти знайшли в Росії фірми, які займаються виробництвом теле- та кінопродукції та належать Зеленському і його колегам. І хоча спочатку комік спростовував факт ведення бізнесу в РФ, згодом він заявив про свій вихід зі складу акціонерів компанії, якій належали згадані у журналістському розслідуванні підприємства.

Хто з ним?

У своїх публічних заявах Зеленський запевняє, що його головна місія - це привести в українську політику нових і порядних людей. Втім поки що йому доводиться запевняти всіх у тому, що він та його команда є незалежними від українського олігарха Ігоря Коломойського. Адже саме канал «1+1», що належить бізнесмену, найактивніше повідомляє про політичні плани коміка, із яким співпрацює вже багато років, та постійно критикує Порошенка. Саме на «1+1» транслювалися перші два сезони «Слуги народу», а народний депутат від Блоку Петра Порошенка Володимир Ар'єв оприлюднив звинувачення у тому, що на рахунки учасників студії «Кварталу 95» було виведено 41 мільйон доларів вкладників Приватбанку.

У квітні минулого року журналістам вдалося зафіксувати появу Зеленського на святкуванні ювілею Коломойського у Женеві, а також той факт, що пересування коміка по Києву відбуваються у супроводі авто компанії з бізнес-групи «Приват». Юридичним супроводом кампанії коміка займається особистий адвокат Коломойського Андрій Богдан, разом із яким, згідно з інформацією українських ЗМІ, Зеленський літав до Женеви, коли там знаходився олігарх. Втім у розмові із BBC Зеленський наполягав на тому, що він не є «іграшкою Коломойського», а той, у свою чергу, називає коміка «символом зміни поколінь», запевняючи, що «Україна потребує не одного Зеленського, а мільйонів зеленських».

Комік раніше заявляв, що формує свою команду для найвищих державних посад, і пообіцяв озвучити прізвища під час передвиборчої кампанії, хоча досі цього так і не зробив. Втім низку осіб, зокрема екс-міністра фінансів Олександра Данилюка, народного депутата Сергія Лещенка, колишнього члена Національного агентства з питань запобігання корупції Руслана Рябошапку і політтехнолога Дмитра Разумкова ЗМІ вже називають представниками «штабу» кандидата, адже вони коментують від імені коміка його політичні плани, поки сам Зеленський обмежується лише відеозверненнями, які він публікує у соціальних мережах. Так, Данилюк навіть був змушений спілкуватися з Порошенком у ефірі телеканалу ICTV, оскільки сам комік у студію каналу вирішив не приходити.

Що він обіцяє?

Створити свою програму Зеленський ще у січні пообіцяв разом із звичайними українськими громадянами, звернувшись до них у Facebook з проханнями написати йому п'ять головних проблем країни. Однозначно оцінити, наскільки ці колективні зусилля вплинули на кінцевий документ на сайті ЦВК, досить важко, але у підсумку програма коміка охоплює як масштабні питання на кшталт політичної реформи, так і обіцянки подібні до створення аеропорту у кожному обласному центрі. Так, Зеленський обіцяє ухвалити закон про народовладдя, аби «ставити завдання владі» через референдум, зняти недоторканість з президента, депутатів і суддів, проводити вибори до Верховної та місцевих рад за відкритими списками. У економіці він обіцяє провести детінізацію, запровадити податок на виведений капітал замість податку на прибуток та дати бізнесу «нульову декларацію» із можливістю легалізувати сумнівні доходи зі сплатою в бюджет 5 відсотків. Не слід забувати й про такі масштабні питання, як створення страхової медицини, накопичувальної пенсійної системи та навіть сортування сміття і відмова від пластику. А от питання євроатлантичної інтеграції у програмі Зеленського згадуються побіжно. НАТО він називає запорукою безпеки, але додає, що рух до нього має отримати підтвердження через всеукраїнський референдум.

Втім найбільше політику згадують не його програмні обіцянки, а ті висловлювання на політичну тематику, які він зробив до «перекваліфікації». Так, його звернення до російського президента у 2014 році, коли Зеленський висловив готовність благати Володимира Путіна на колінах, політичні опоненти коміка зараз використовують як свідчення його готовності діяти в російських інтересах. І хоча зараз комік набагато обережніший у своїх висловлюваннях щодо Криму та Донбасу, їх важко назвати войовничими. Так, припинення бойових дій на Сході України він називає першочерговим завданням, а здійснити це можна за допомогою домовленостей, які, на його думку, є «не дуже складними». Анексію Криму Зеленський у грудні 2018 року назвав «захопленням нашої землі», щоправда, додав, що «про Крим можна лише згадувати».

Джерело: Deutsche Welle