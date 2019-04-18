Зеленський хоче повернути Донбас за допомогою інформаційної війни



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Володимир Зеленський хоче створити російськомовний європейський медіа-портал для правдивого висвітлення подій в Україні

Кандидат в президенти України Володимир Зеленський вважає, що у окупованих районів Донецької та Луганської областей не повинно бути ніякого особливого статусу. Крім того, він виключає прийняття закону, який би гарантував амністію для бойовиків. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

«Я вважаю, що це взагалі наша велика історія, і нам доведеться довго виходити з цієї кримінальної ситуації. Ось тут, може бути, нам допоможе саме інформаційна війна. Я дуже сподіваюся інформаційно повернути цих людей в стан, що вони потрібні Україні так само, як Україна потрібна їм, і що вони такі ж українці. Але потрібно буде зробити дуже багато гуманітарних кроків", - зазначив Зеленський.

На його думку, жителів окупованого Донбасу і решти України розділяє інформаційна стіна.

«Стіни ніби як немає, але вона інформаційно страшна. Ці люди на тих територіях, які не отримують пенсії ... І то, що ми з ними не говоримо - це найстрашніше», - вважає кандидат в президенти.

Кандидат зазначив, що цьому допомогла б одна з ініціатив його команди, яка полягає у створенні російськомовного європейського медіа-порталу для правдивого висвітлення подій в Україні.

«Пустити цей імпульс, простягнути їм руку допомоги, сказати: ми вас чекаємо, дивіться, ви зараз в заручниках», - додав він.