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    Зеленський заявив, що не готовий до коаліції з Порошенком та екс-регіоналами

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    Кандидат у президенти України Володимир Зеленський - Зеленський заявив, що не готовий до коаліції з Порошенком та екс-регіоналами
    Кандидат у президенти України Володимир Зеленський
    Фото: Главком

    Зеленський не має наміру об'єднуватися з Петром Порошенком, Юрієм Бойком та Віктором Медведчуком

    Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що він не готовий до коаліції з колишніми регіоналами Юрієм Бойком та Віктором Медведчуком, а також із чинним главою держави Петром Порошенком.

    Про це Зеленський сказав в інтерв’ю «Рбк-Україна».

    Так, відповідаючи на запитання журналіста, чи можлива ситуація, що після парламентських виборів його політична сила створить коаліцію з екс-«регіоналами» Бойком і Медведчуком, Зеленський відповів - «ні».

    Він також стверджує, що не має наміру об'єднуватися і з нинішнім президентом Петром Порошенком.

    Напередодні ЗМІ повідомили, що у Зеленського бачать секретарем РНБО екс-главу «Нафтогазу» Олега Дубину.

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