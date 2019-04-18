Зеленський заявив, що не готовий до коаліції з Порошенком та екс-регіоналами
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Кандидат у президенти України Володимир Зеленський
Фото: Главком
Зеленський не має наміру об'єднуватися з Петром Порошенком, Юрієм Бойком та Віктором Медведчуком
Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що він не готовий до коаліції з колишніми регіоналами Юрієм Бойком та Віктором Медведчуком, а також із чинним главою держави Петром Порошенком.
Про це Зеленський сказав в інтерв’ю «Рбк-Україна».
Так, відповідаючи на запитання журналіста, чи можлива ситуація, що після парламентських виборів його політична сила створить коаліцію з екс-«регіоналами» Бойком і Медведчуком, Зеленський відповів - «ні».
Він також стверджує, що не має наміру об'єднуватися і з нинішнім президентом Петром Порошенком.
Напередодні ЗМІ повідомили, що у Зеленського бачать секретарем РНБО екс-главу «Нафтогазу» Олега Дубину.
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