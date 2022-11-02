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«Російська агресія в Україні зазнала провалу», – звернення Зеленського (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Російська агресія в Україні зазнала провалу», – звернення Зеленського (відео)
В Кремлі вимагають гарантій безпеки від України
фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 252-го дня повномасштабного вторгнення в черговий раз звернувся до свого народу

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що зернова ініціатива продовжить працювати, а російський шантаж виявився безрезультатним.

«Бажаю здоровʼя, шановні українці! Сьогодні в нас є вагомий дипломатичний результат для нашої держави й усього світу – експортна зернова ініціатива продовжить працювати. Російський шантаж ні до чого не призвів. Принципово й дієво відреагувала ООН і особисто Генеральний секретар Гутерріш. Діяв і Президент Туреччини Ердоган. Вчасно й справедливо реагували й інші провідні суб’єкти міжнародних відносин. Укотре всі переконалися, що в нашому регіоні є тільки одна загроза глобальній продовольчій безпеці, і це – Російська Федерація, більше ніхто. Уся ця ситуація моментально відбилась і на показниках на біржах – ми бачимо деяке здешевлення і щодо пшениці, і щодо кукурудзи. Щоразу, коли активізується російський шантаж, продовольство дорожчає. І щоразу, коли світ не піддається на шантаж, агропродукція дешевшає. А якби російського нападу на Україну не було, то не було б навіть і примарної загрози глобальної продовольчої кризи. Бо кожна російська ракета, яка б’є по наших портах, по елеваторах із зерном, по електростанціях, які живлять наше агровиробництво, у підсумку бʼє по рівню життя десятків мільйонів людей у багатьох країнах. Це і Єгипет, Алжир, Сомалі, Судан, Ліван, Бангладеш, Індія, Китай, Індонезія, В’єтнам... Цьогоріч вони переплатили десятки мільярдів доларів за продукти харчування – і лише з вини Росії, лише через божевільну російську агресію, яка дестабілізує міжнародну торгівлю.

Сьогодні я говорив з Президентом Ердоганом, зокрема про безпеку зернового коридору й Чорного моря загалом, про роботу Кримської платформи, про повернення українських військовополонених і політичних в’язнів – ми пам’ятаємо про кожного й кожну, хто в полоні, ми звільнимо всіх. Також детально говорили про постійні російські провокації, про іранські дрони, про ракетні удари російської армії. Наприклад, цього ранку російський літак запустив крилаті ракети неподалік Зміїного, і вони фактично перелітали через маршрути зернового коридору. І кожен такий російський запуск – а вони майже щоденні – прямо загрожує продовольчому експорту. І це відповідальність партнерів – працювати разом, щоб зменшити російську загрозу.

Провів сьогодні Ставку Верховного Головнокомандувача. Порядок денний Ставки доволі очевидний. Це ситуація на передовій, зокрема на Донеччині, де тривають найжорсткіші бої. До речі, хочу відзначити бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади та 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за стійкість при відбитті атак ворога саме там, на Донеччині. Там цими днями особливо важко – десятки російських атак щодня. Наші хлопці стоять міцно й не здають жодного сантиметра. Це справжній героїзм. І я дякую всім, хто захищає нашу Донеччину! Звичайно, розглянули на Ставці ситуацію й на інших напрямках: Харківщина, Луганщина, південь країни, ситуацію на наших кордонах. Всюди зміцнюємо позиції й працюємо на ключову мету – повне звільнення всієї української землі.

Провів переговори з міністром закордонних справ Іспанії – він сьогодні був в Україні. Подякував Іспанії за новий пакет оборонної допомоги для нашої держави. Обговорили, що може додатково посилити наш захист. Зокрема, працюємо разом з Іспанією, щоб реально забезпечити повітряний щит для України. І дуже приємно, що сьогодні новим амбасадором нашої благодійної платформи United24 став відомий і талановитий історик Тімоті Снайдер. Його імʼя в Україні добре відоме. Він один із тих, хто незмінно захищає історичну правду про українців і пояснює світу, чому Україна важлива. Зараз пан Снайдер приєднався до збору коштів для посилення нашої протидронної оборони, він зосередиться на проекті «Ловця Шахедів». Я впевнений: коли ми разом забезпечимо Україні надійний захист і проти цього спільництва – російського та іранського режимів, – це буде одна з найсильніших сторінок нашої державної історії.

І ще одне, на що хотілося б звернути увагу. Напевно ви чули сьогодні, що в Кремлі розказують, що вони вимагали гарантій безпеки від України. Варто на мить зупинитися, щоб обдумати такі їхні заяви. 252 дні тому Росія вимагала гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки. Після восьми місяців російської так званої «спеціальної операції» у Кремлі вимагають гарантій безпеки від України. Це насправді разючі зміни. Це показує й те, якого провалу зазнала російська агресія, і те, наскільки ми з вами міцні, коли зберігаємо єдність. Мільйони українців, українок, які воюють і працюють заради нашої свободи. І мільйони людей по всьому світу, які допомагають нам протистояти російському терору. Разом ми забезпечимо поразку держави-терориста та її покарання за терор. І гарантуємо, що вся Україна є й буде вільною. Вічна слава всім нашим героям! Вічна памʼять усім, хто віддав своє життя за Україну! Слава Україні!» – сказав Зеленський.

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували близько 800 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 73 270 рашистів.

До слова, триває 252 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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Теги: Володимир Зеленський війна росія Україна

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