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Мінус 800 рашистів за добу: Генштаб оновив втрати ворога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мінус 800 рашистів за добу: Генштаб оновив втрати ворога
Росія вже втратила в Україні 5525 бойових броньованих машин
фото з відкритих джерел

Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 800 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 73 270 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 2 листопада орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 73270 (+800) осіб ліквідовано;
  • танків – 2714 (+16) од;
  • бойових броньованих машин – 5525 (+24) од;
  • артилерійських систем – 1733 (+3) од;
  • РСЗВ – 387 (+4) од;
  • засоби ППО – 198 (+1) од;
  • літаків – 277 (+1) од;
  • гелікоптерів – 258 (+1) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1438 (+23);
  • крилаті ракети – 397 (+0);
  • кораблі /катери – 16 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4153 (+10) од;
  • спеціальна техніка – 154 (+0).
Втрати окупантів станом на ранок 2 листопада
Втрати окупантів станом на ранок 2 листопада
Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються. Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.

Нагадаємо, триває 252 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Теги: війна росія окупанти Україна ЗСУ

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