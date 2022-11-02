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«Для нас там немає нічого нового». Зеленський розповів, чим завершаться переговори з Росією

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Для нас там немає нічого нового». Зеленський розповів, чим завершаться переговори з Росією
Україна бачить результати політики РФ
фото: Getty Images

Україна повинна будувати дуже прагматичні відносини з рашистами

Україна вже була в процесі переговорів з Росією, яка 24 лютого розпочала повномасштабне вторгнення, у Києві не очікують від них «жодних сюрпризів». Про це в інтерв'ю чеському телебаченню сказав президент України Володимир Зеленський. Відеозапис інтерв'ю опубліковано 2 листопада у Facebook Зеленського.

«Для нас там немає нічого нового, жодних сюрпризів. Я вже знаю, чим закінчиться ця історія. Тому я не хочу чекати кінця. Тому що це не щасливий кінець із цією країною та з цими «сусідами». Досить!» – сказав президент України. – Ми маємо будувати дуже прагматичні відносини. Тому що вони дуже небезпечні. Вони дуже великі. Нині ми бачимо результати їхньої політики».

Раніше Зеленський відповів, чому компроміси із окупантами неможливі.

Також президент України розповів, чим його здивували росіяни.

Нагадаємо, 31 жовтня рашисти вчинили масований ракетний обстріл України 54 ракетами. 

Крім того, президент Володимир Зеленський каже: не очікував, що в ХХІ столітті люди (не тільки російські військові, але й загалом) здатні на таку немислиму жорстокість, яку продемонстрували рашисти в  Україні.

Як відомо, Зеленський вважає: найбільша помилка України та її політиків за 30 років незалежності – це те, що ми не побудували сильної оборонної стратегії, адже не чекали настільки агресивних та кровопролитних вчинків від країни-терористки Росії. 

Нагадаємо, після перемоги України над Росією президент Володимир Зеленський передусім планує з'їздити в деокупований Крим. 

Крім того, президент України наголосив, що після закінчення війни і перемоги України найважливішим пріоритетом для всієї європейської спільноти стане питання безпеки.  

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Теги: росія війна Володимир Зеленський Україна

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