10 фактів із життя Євгена Брагара, який пропонує собак міняти на газ



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Нардеп Євген Брагар. Був аспірантом. Вивчав новітню історію лівих рухів у Алжирі

Буквально за тиждень непомітний дотепер депутат «Слуги народу» перетворився на найскандальнішого члена команди Зеленського

За півроку своєї роботи у парламенті 25-річний Євген Брагар нічим особливим не відзначився. Колишній аспірант Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка – заступник голови комітету Верховної Ради з питань свободи слова. За іронією долі саме преса та соціальні мережі за 7 днів дозволили йому стати антигероєм. А точніше – до цього доклався сам Брагар своєю недолугою поведінкою, повідомляє Espreso.

Пропонуємо десять фактів із життя народного обранця Євгена Брагара.

1. 25 років. Народився у Києві. Закінчив історичний факультет Київського національного університету ім.Т.Г.Шевченка. Був аспірантом. Вивчав новітню історію лівих рухів у Алжирі.

2. На президентських виборах 2019 року був довіреною особою Володимира Зеленського у Вінницькій області (ОВК № 13).

3. На дочасних парламентських виборах 2019 року обраний до Верховної Ради за списком партії «Слуга народу» (№ 76). За квотою своєї фракції отримав посаду заступника парламентського комітету з питань свободи слова (голова – Нестор Шуфрич).

4. Є автором і співавтором 13 законопроектів, зареєстрованих у Верховній Раді.

5. Керівник груп з міжпарламентських зв’язків з Алжиром та В’єтнамом. З вересня 2019 року є членом міжфракційного об’єднання «Рівні можливості». Заступник члена Постійної делегації у Парламентському вимірі Центральноєвропейської ініціативи.

6. Як вказано в автобіографії, володіє російською, англійською, французькою та польською мовами.

7. У січні 2020 року публічно виступив на захист російських серіалів в Україні. 31 січня Євген Брагар офіційно подав заяву до поліції на волонтерку Анастасію Конфедерат, у якої виник конфлікт з водіями автобусу через російський серіал.

«Заяву подано щодо висловлювань Настьонко Конфедерат про те, що російська мова не повинна лунати в Україні. Дане висловлювання є дискримінацією за мовною ознакою», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Реакція соцмереж не забарилася – користувачі назвали Брагара ватником «яйцелопом» (через зворотнє фото у Facebook). Перед цим Євгеній Брагар направив депутатський запит до фірми перевізника Winew, у якому закликав «припинити будь-які утиски» водія рейсу, на якому стався конфлікт, і не звільняти його.

При цьому нардеп від «Слуги народу» зізнався, що різко негативно ставиться до закону «Про функціонування української мови як державної».

8. 31 січня 2020 року в ефірі одного із телеканалів, Євген Брагар, відповідаючи на запитання пенсіонерки з смт.Аджамка, у який спосіб їй при маленькій пенсії платити за газ, він відповів: «Продайте собаку». Після цього народний депутат став героєм численних фотожаб та мемів. Пізніше Брагар вибачився за свої висловлювання, пославшись на недосвідченість у політиці. Різко негативно відреагували на заяву Євгена і його колеги по фракції.

9. Відповідно до декларації за 2018 рік, Брагар володіє квартирою у Києві (50,8 кв.м). До обрання у парламент мав стипендію в 53 тис. 251грн на рік. Тримає у готівці 55 тис. грн.

10. Неодружений. Дітей немає.