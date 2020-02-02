Спроба депутата «Слуги народу» Брагара вибачитися перед пенсіонеркою набрала рекордну кількість коментарів



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25-річний народний депутат від фракції «Слуга народу» Євген Брагар

Здавайте мандат! Мову українську ви не любите, над пенсіонерами знущаєтесь – соцмережі

Станом на ранок неділі, 2 лютого 2020 року, допис 25-річного народного депутата від фракції «Слуга народу» Євгена Брагара, в якому він ніби перепрошує у мешканки передмістя Кропивницького за адресовану їй пораду продати пса, аби сплатити за спожитий газ, набрав понад 5 тис. коментарів.

Йдеться про переважно осудливі репліки й звернення до політика, передає Еспресо.TV.

«Здавайте мандат! Ви не гідний бути в парламенті! За які такі заслуги вас повинні утримувати українські платники податків? Мову українську ви не любите, над пенсіонерами знущаєтесь.

Вам треба ще набиратись життєвого досвіду, піти захищати Україну, набратись розуму! Такі депутати в 25 років без знань, досвіду, любові до України – нам не потрібні! Здавайте мандат!», – пише йому користувачка Зоряна Яницька.

«Ти знаєш, що ти не компетентний, і ти лізеш в політику. Ти – злочинець.

Бо усвідомлюєш, що ти не можеш ніц поміняти, а сидиш і отримуєш величезні зарплати. Йди звідти! Складай мандат!»,- підтримує її пропозицію Галина Литвинюк.

«Якщо ти не навчився відповідати на чутливі питання, але добре демонструєш своє презирство до людей, то як ти можеш бути народним депутатом? Здай мандат!»,- додає Михайло Скляр.

Як повідомлялося, Євгеній Брагар запропонував літній жінці продати собаку «елітної породи» та розрахуватися за комунальні послуги.

Нагадаємо, 25-річний член парламентської фракції «Слуга народу», заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Євген Брагар також звернувся до Національної поліції з вимогою притягти до кримінальної відповідальності за ст. 161 ККУ двох жінок, аеророзвідницю й військового медика, що вимагали від водія міжміського автобуса Луцьк-Київ припинити показ кінопродукції російського виробництва.

Пізніше, «Слуга народу» намагався вибачитися за пропозицію продати собаку, щоб заплатити за газ.