Поклонська сходила до фотографа і оголосила себе кримською «няш-мяш»



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Наталія Поклонська

Колаборантка постала в новому образі

Депутат Держдуми Наталія Поклонська оголосила себе кримською «няш-мяш» і показала кадри з фотосесії. Фотографії вона опублікувала в своєму Telegram-каналі.

«Звикли мене бачити неслухняним депутатом або злючим прокурором? Ну, я ж кримська «няш-мяш», – написала колаборантка.

Фото: Telegram-канал Поклонскої

Поклонська порадила всім «подарувати коханим дівчаткам похід до фотографа». За її словами, це піднімає настрій і самооцінку. «Відчуваєш себе, вибачте за банальність, прям зіркою», – зазначила вона і додала, що буде публікувати знімки «потроху».

Як повідомлялося, Україна направила Туреччині ноту протесту через зустріч президента Ердогана з депутатами з анексованого Криму

Нагадаємо, Японія відмовилась приймати скандальну кримську зрадницю Поклонську.