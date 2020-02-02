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    У світі

    Поклонська сходила до фотографа і оголосила себе кримською «няш-мяш»

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    Наталія Поклонська&nbsp; - Поклонська сходила до фотографа і оголосила себе кримською «няш-мяш»
    Наталія Поклонська 

    Колаборантка постала в новому образі

    Депутат Держдуми Наталія Поклонська оголосила себе кримською «няш-мяш» і показала кадри з фотосесії. Фотографії вона опублікувала в своєму Telegram-каналі.

    «Звикли мене бачити неслухняним депутатом або злючим прокурором? Ну, я ж кримська «няш-мяш», – написала колаборантка.

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    Фото: Telegram-канал Поклонскої

    Поклонська порадила всім «подарувати коханим дівчаткам похід до фотографа». За її словами, це піднімає настрій і самооцінку. «Відчуваєш себе, вибачте за банальність, прям зіркою», – зазначила вона і додала, що буде публікувати знімки «потроху».

    Як повідомлялося, Україна направила Туреччині ноту протесту через зустріч президента Ердогана з депутатами з анексованого Криму

    Нагадаємо, Японія відмовилась приймати скандальну кримську зрадницю Поклонську.

    Наталія Поклонська депутат колабораціонізм
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