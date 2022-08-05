Зухвалий акт терору. Зеленський прокоментував обстріл Запорізької АЕС

Росія має відповідати за сам факт створення загрози для атомної станції

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл Запорізької атомної електростанції, який сьогодні здійснили окупанти. За його словами такі дії ворога є відвертим і зухвалим злочином та актом терору. Про це Зеленський повідомив у відеозверненні.

Гарант вважає, що у відповідь на обстріл Запорізької АЕС західні партнери України повинні ввести санкції проти «Росатому» та всього атомного сектору Росії.

«Це аргумент і на користь того, щоб застосувати жорсткі санкції проти всієї російської атомної галузі - від «Росатома» до всіх пов'язаних компаній і осіб. Це питання суто безпеки. Той, хто створює ядерні загрози для інших народів, сам точно не здатний безпечно використовувати атомні технології», – заявив Зеленський.

Очільник держави також заявив, що Росія має відповідати за сам факт створення загрози для атомної станції, що є додатковим аргументом для визнання Росії державою - спонсором тероризму.

Нагадаємо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.

Зазначається, що рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є пожежна небезпека. Наразі постраждалих немає.