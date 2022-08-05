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Рашисти обстріляли околиці Запоріжжя

Альона Боженко
Сьогодні, 04:56 glavcom.ua
Рашисти обстріляли околиці Запоріжжя
Окупанти знову обстріляли Запоріжжя
фото: Reuters

Старух закликав місцевих жителів дотримуватися правил безпеки

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив про прильоти біля міста. 

«Зафіксовано прихід кількох ракет поруч з обласним центром. За попередньою інформацією жертв немає», – йдеться у повідомленні.

Куди саме поцілили окупанти голова військової адміністрації не уточнює.

Старух закликав місцевих жителів дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сигнали тривоги.

Також вночі окупанти завдали удару по Нікополю Дніпропетровської області. 

Разом з тим вибухи пролунали і у декількох районах Харкова. Внаслідок прильотів постраждали три людини.

Нагадаємо, зранку, 4 серпня, російські війська атакували один із районів Запоріжжя. Внаслідок обстрілу руйнувань зазнали багатоповерхівка та декілька приватних будинків

Одна ракета поцілила поблизу автомобільної траси в району села Вільноандріївка. Постраждалих немає.

Також ракетного обстрілу зазнав об’єкт інфраструктури в Заводському районі обласного центру – зафіксовано два прильоти. Є один постраждалий, який отримав поранення від осколків скла. Зараз перебуває в задовільному стані.

Теги: війна в Україні війна обстріл Запоріжжя

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