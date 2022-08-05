Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обстріл Миколаєва: вже відомо про 22 поранених

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Обстріл Миколаєва: вже відомо про 22 поранених
Місто обстріляли касетними боєприпасами
Ганна Замазєєва/Telegram

Серед поранених 14-річний підліток 

В результаті сьогоднішнього обіднього обстрілу Корабельного району міста Миколаєва, пошкоджені житлові будинки, в тому числі і багатоповерхівки. На даний час відомо про 22 поранених. Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.

«Серед поранених 14-річний хлопець, який в момент атаки російських терористів знаходився біля входу до церкви. За попередньою інформацією, поранення отримане в наслідок розриву касетних боєприпасів», – йдеться в повідомленні.

Підліток, з політравмами та мінно-вибуховими пораненнями голови, стегна та черевної порожнини, у тяжкому стані доставлений до реанімації обласної лікарні.

«У окупантів немає нічого святого – вони б’ють по церквам та житловим будинкам де проживають українці. Сьогоднішній обстріл – це чергове підтвердження, що ті хто до нас прийшов – звичайні терористи. Незважаючи ні на що, вони не досягнуть своєї мети. Миколаїв вистоїть і світло переможе темряву з якою вони прийшли до нас», – зазначила Замазєєва.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вдень під ворожий обстріл потрапив Миколаїв. Є загиблі.

Нагадаємо, сьогодні вночі та зранку ворог обстріляв Корабельний район Миколаєва. Попередньо відомо про влучання у приватний будинок та пошкодження будинків навколо. Окрім того, відбулась пожежа на відкритій території внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків.  

За попередньою інформацією Військової комендатури оборони міста Миколаєва, вночі Корабельний район розстрілювали касетними боєприпасами з реактивних систем залпового вогню, зранку – ствольною далекобійною артилерією «Піон».

Також Миколаїв від сьогодні йде на затяжну комендантську годину з 23:00. Вона триватиме включно до понеділка, 8 серпня.

Нещодавно російські війська теж вгатили по двох районах Миколаєва.

Громадянам, які допоможуть ловити коригувальників російського вогню у Миколаївській області виплачуватимуть по 100 доларів. Відповідну нагороду пообіцяв голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім.

Читайте також: Віталій Кім: Евакуація з Миколаївщини? Цей наратив зараз розганяє Росія
Теги: росія окупанти війна Миколаїв Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Зрадник Сальдо у комі? Його терміново везуть до Москви
Зрадник Сальдо у комі? Його терміново везуть до Москви
Обстріл Миколаєва: вже відомо про 22 поранених
Обстріл Миколаєва: вже відомо про 22 поранених
Рашисти зі сторони ЗАЕС обстрілюють житлові квартали Енергодара
Рашисти зі сторони ЗАЕС обстрілюють житлові квартали Енергодара
Окупанти влаштували чергову провокацію: стріляли у бік Запорізької АЕС
Окупанти влаштували чергову провокацію: стріляли у бік Запорізької АЕС
Білорусь продовжила військові навчання поблизу кордону з Україною
Білорусь продовжила військові навчання поблизу кордону з Україною
Рашисти знову обстріляли Миколаїв: є загиблі та багато поранених
Рашисти знову обстріляли Миколаїв: є загиблі та багато поранених

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
«Зерновий коридор» та ООН: соцмережі помітили неприємний факт
26K
Перемовини зі Сі Цзіньпіном: Китай відповів на пропозицію Зеленського
16K
Макрон більше не телефонує Путіну. Ображений Кремль знайшов виправдання
13K
За яких умов пенсіонер може опинитися без виплат: роз'яснення Мінсоцполітики
11K
На Херсонщині змінився гауляйтер. Що сталося з Сальдо
7509
ЗСУ, ймовірно, знову вдарили по Антонівському мосту

Новини

Директору херсонської «Укрпошти» загрожує тюрма за пособництво Росії
Сьогодні, 17:04
Зернові угоди: посол Боднар повідомив деталі перевірки судна Razoni
Сьогодні, 14:28
СБУ завітала з обшуком до  Бродського 
Сьогодні, 14:17
У Севастополь прибув підбитий корабель РФ (фото) 
Сьогодні, 13:59
Україна придбала гелікоптер на кошти, зібрані через United24: деталі
Сьогодні, 13:06
На Луганщині окупанти вручають повістки на війну вчителям
Сьогодні, 11:14

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту