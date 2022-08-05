Обстріл Миколаєва: вже відомо про 22 поранених

Серед поранених 14-річний підліток

В результаті сьогоднішнього обіднього обстрілу Корабельного району міста Миколаєва, пошкоджені житлові будинки, в тому числі і багатоповерхівки. На даний час відомо про 22 поранених. Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.

«Серед поранених 14-річний хлопець, який в момент атаки російських терористів знаходився біля входу до церкви. За попередньою інформацією, поранення отримане в наслідок розриву касетних боєприпасів», – йдеться в повідомленні.

Підліток, з політравмами та мінно-вибуховими пораненнями голови, стегна та черевної порожнини, у тяжкому стані доставлений до реанімації обласної лікарні.

«У окупантів немає нічого святого – вони б’ють по церквам та житловим будинкам де проживають українці. Сьогоднішній обстріл – це чергове підтвердження, що ті хто до нас прийшов – звичайні терористи. Незважаючи ні на що, вони не досягнуть своєї мети. Миколаїв вистоїть і світло переможе темряву з якою вони прийшли до нас», – зазначила Замазєєва.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вдень під ворожий обстріл потрапив Миколаїв. Є загиблі.

Нагадаємо, сьогодні вночі та зранку ворог обстріляв Корабельний район Миколаєва. Попередньо відомо про влучання у приватний будинок та пошкодження будинків навколо. Окрім того, відбулась пожежа на відкритій території внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків.

За попередньою інформацією Військової комендатури оборони міста Миколаєва, вночі Корабельний район розстрілювали касетними боєприпасами з реактивних систем залпового вогню, зранку – ствольною далекобійною артилерією «Піон».

Також Миколаїв від сьогодні йде на затяжну комендантську годину з 23:00. Вона триватиме включно до понеділка, 8 серпня.

Нещодавно російські війська теж вгатили по двох районах Миколаєва.

Громадянам, які допоможуть ловити коригувальників російського вогню у Миколаївській області виплачуватимуть по 100 доларів. Відповідну нагороду пообіцяв голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім.