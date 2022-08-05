Рашисти зі сторони ЗАЕС обстрілюють житлові квартали Енергодара

Різниця між вильотом та прильотом становить всього близько трьох секунд

В більшості мікрорайонів міста зникло світло

Російські загарбники продовжують провокації поблизу Запорізької атомної електростанції. Окупанти обстрілюють житлові квартали Енергодара зі сторони АЕС. Про це повідомляє міський голова Дмитро Орлов.

«Мешканці Енергодара! Зберігаємо максимальну обережність! Стережіться провокацій окупантів, які відбуваються саме зараз! Зі сторони Запорізької АЕС в напрямку житлових кварталів Енергодара відбуваються обстріли», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у місті чути вибухи. Різниця між вильотом та прильотом становить всього близько трьох секунд. В більшості мікрорайонів міста зникло світло. Також немає водозабезпечення та припинив працювати інтернет.

Нагадаємо, що сьогодні окупанти вели обстріл в районі Запорізької атомної електростанції. Внаслідок обстрілу о 14:30 зафіксовано три «прильоти» біля промислового майданчику ЗАЕС. Ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС.

Незважаючи на провокації рашистів, ЗАЕС продовжує працювати і видавати потужність в енергосистему України через лінії, які працюють.

Раніше повідомлялося, що Запорізька атомна електростанція, яку російські військові захопили 4 березня, вийшла з-під контролю.

Днями державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що окупанти перетворили Запорізьку атомну електростанцію на «ядерний щит».

Також Україна в ООН закликала закрити небо над нашими АЕС. Зазначається, що з огляду на зростання небезпеки для українських АЕС внаслідок російського вторгнення ООН має докласти зусиль, щоб закрити небо над ядерними об’єктами в Україні.

Крім того, Україна попереджає: ризик ядерної катастрофи в Європі зростає.