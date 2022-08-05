Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти знову обстріляли ЗАЕС: є ризик розпилення радіоактивних речовин

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти знову обстріляли ЗАЕС: є ризик розпилення радіоактивних речовин
Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію
фото ілюстративне

Зафіксовано «приліт» біля одного з енергоблоків

Вдруге за останні декілька годин окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. Про це повідомляє «Енергоатом».

«Ввечері 5 серпня російські терористи вдруге обстріляли Запорізьку атомну електростанцію з реактивних систем залпового вогню. Три «прильоти» зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є пожежна небезпека. Наразі постраждалих немає.

Перед обстрілами представники «Росатома» поспіхом покинули станцію. Ймовірно вони знали, що готується атака. Український персонал ЗАЕС перебуває на місці і виконує усі заходи із забезпечення ядерної й радіаційної безпеки та ліквідовує наслідки пошкоджень.

Нагадаємо, що сьогодні окупанти вели обстріл в районі Запорізької атомної електростанції. Внаслідок обстрілу о 14:30 зафіксовано три «прильоти» біля промислового майданчику ЗАЕС. Ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС.

Також рашисти обстрілюють житлові квартали Енергодара зі сторони АЕС.

Незважаючи на провокації рашистів, ЗАЕС продовжує працювати і видавати потужність в енергосистему України через лінії, які працюють.

Раніше повідомлялося, що Запорізька атомна електростанція, яку російські військові захопили 4 березня, вийшла з-під контролю.

Днями державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що окупанти перетворили Запорізьку атомну електростанцію на «ядерний щит».

Також Україна в ООН закликала закрити небо над нашими АЕС. Зазначається, що з огляду на зростання небезпеки для українських АЕС внаслідок російського вторгнення ООН має докласти зусиль, щоб закрити небо над ядерними об’єктами в Україні. 

Крім того, Україна попереджає: ризик ядерної катастрофи в Європі зростає.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя Енергоатом АЕС окупанти війна в Україні війна Україна росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти захопили станцію 4 березня
Ситуація на Запорізькій АЕС вийшла з-під контролю – МАГАТЕ
3 серпня, 11:25
Запорізька АЕС з березня під контролем російських окупантів
Аналітики ISW роз’яснили, для чого окупанти використовують Запорізьку АЕС
Вчора, 06:54
Територія поблизу ЗАЕС замінована
Запорізька АЕС в небезпеці через дії окупантів – британська розвідка 
Сьогодні, 09:29

Події в Україні

Окупанти знову обстріляли ЗАЕС: є ризик розпилення радіоактивних речовин
Окупанти знову обстріляли ЗАЕС: є ризик розпилення радіоактивних речовин
Росія вбиває найкращих. У Києві попрощалися із подружжям Вадатурських
Росія вбиває найкращих. У Києві попрощалися із подружжям Вадатурських
ЗСУ відбили черговий штурм окупантів у напрямку Мар’їнки, – Генштаб
ЗСУ відбили черговий штурм окупантів у напрямку Мар’їнки, – Генштаб
СБУ запустила онлайн-сервіс із пошуку військовополонених і зниклих безвісти
СБУ запустила онлайн-сервіс із пошуку військовополонених і зниклих безвісти
Зрадник Сальдо у комі? Його терміново везуть до Москви
Зрадник Сальдо у комі? Його терміново везуть до Москви
Обстріл Миколаєва: вже відомо про 22 поранених
Обстріл Миколаєва: вже відомо про 22 поранених

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Перемовини зі Сі Цзіньпіном: Китай відповів на пропозицію Зеленського
41K
«Зерновий коридор» та ООН: соцмережі помітили неприємний факт
28K
Макрон більше не телефонує Путіну. Ображений Кремль знайшов виправдання
15K
За яких умов пенсіонер може опинитися без виплат: роз'яснення Мінсоцполітики
13K
На Херсонщині змінився гауляйтер. Що сталося з Сальдо
10K
ЗСУ, ймовірно, знову вдарили по Антонівському мосту

Новини

Директору херсонської «Укрпошти» загрожує тюрма за пособництво Росії
Сьогодні, 17:04
Зернові угоди: посол Боднар повідомив деталі перевірки судна Razoni
Сьогодні, 14:28
СБУ завітала з обшуком до  Бродського 
Сьогодні, 14:17
У Севастополь прибув підбитий корабель РФ (фото) 
Сьогодні, 13:59
Україна придбала гелікоптер на кошти, зібрані через United24: деталі
Сьогодні, 13:06
На Луганщині окупанти вручають повістки на війну вчителям
Сьогодні, 11:14

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту