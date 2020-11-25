Сі Цзіньпін привітав Байдена з перемогою на президентських виборах у США

Лідер КНР надіслав привітання телеграмою

Лідер Китаю Сі Цзіньпін привітав Джозефа Байдена з перемогою на виборах президента США. Про це повідомляє CCTV.

У своєму привітанні китайський лідер висловив надію на те, що надалі у відносинах Китаю та США «не буде розбіжностей і протиріч у двосторонніх відносинах». За його словами, китайська сторона прагне до нормалізації відносин зі Штатами.

«Стабільний розвиток відносин Китаю і США відповідає запитам та інтересам двох країн, а також очікуваннями міжнародної спільноти», – написав Сі Цзіньпін.

Зазначимо, що під час правління Дональда Трампа у статусі президента США Китай був зведений у статус головного суперника і загрози для Сполучених Штатів. Через це відносини між урядами двох країн були складними.

Нагадаємо, що речник МЗС КНР Ван Венбін вже привітав Джо Байдена з перемогою на виборах.

Крім того, Зеленський привітав Байдена з перемогою.

Зазначимо, раніше ряд лідерів вже привітали Байдена: голова іспанського уряду Педро Санчес, канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо, президент Фінляндії Саулі Нііністе, канцлер Австрії Себастьян Курц, генсек НАТО Йенс Столтенберг.

До слова, Байден закликав американців відкинути партійність і «демонізуючу» риторику.

Напередодні штаб Байдена підтвердив початок передачі влади в США. Як відомо, чинний президент США Дональд Трамп запустив процес передачі влади Байдену.

Напередодні Байден озвучив кандидатів на ключові пости в адміністрації Білого дому.

За результатом підрахунку голосів, переможцем президентських виборів став кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників. Чинний президент Дональд Трамп набрав 232 голоси.

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